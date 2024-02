Quanto pesa Final Fantasy 7 Rebirth? Parecchio, in realtà

L'uscita di Final Fantasy VII Rebirth è vicina, ma a quanto pare ora è tempo di scoprire quanto spazio occuperà il gioco sulle vostre PS5.

Il nuovo capitolo (che potete prenotare su Amazon) proseguirà infatti la storia di Cloud e soci, dopo gli eventi del primo remake.

Già nell'ultimo trailer ad alto tasso di epicità ci siamo resi conto che le carte in regola per un gran gioco ci sono tutte.

Ora, in vista delle recensioni, come riportato da Push Square è emerso quanto spazio occuperà sugli SSD di PlayStation 5.

Secondo l'affidabile "trawler" PlayStation Game Size, il nuovo Final Fantasy VII Rebirth occuperà 145.250 GB.

Si tratta di un peso abbastanza sostanzioso, che lascia intendere come sarà necessario per molti liberare un po' di spazio prima di procedere al download, nel caso optaste per la versione scaricabile da PlayStation Store

Il produttore Yoshinori Kitase, insieme a Nomura, ha discusso di recente del processo di "reimmaginazione" di personaggi come Aerith e Sephiroth a causa della portata di Rebirth. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.

Ricordiamo che il sequel di Final Fantasy VII Remake sarà disponibile a partire dal prossimo 29 febbraio di quest'anno, in esclusiva su console PlayStation 5.

Ma non è tutto: durante la prossima settimana, come del resto in molti avevano ventilato nei giorni scorsi, anche Final Fantasy VII Rebirth sarà al centro di uno State of Play interamente dedicato alla nuova epopea Square Enix.

A tal proposito, in base alle novità emerse all'interno di PlayStation Store, il negozio digitale per le console di casa Sony ha appena caricato i file legati alla demo di Final Fantasy VII Rebirth.

Infine, ha fatto particolarmente scalpore l'annuncio del ritorno di Zack Fair: un personaggio che, secondo quanto dicono gli sviluppatori, sarà «immensamente importante» per motivi di trama.