Quanto pesa Assassin's Creed Shadows? Meglio prepararvi a dovere

Il lancio di Assassin's Creed Shadows si fa ormai sempre più vicino, al punto che Ubisoft ha già iniziato ad abilitare i pre-load del gioco in vista del day-one ufficiale.

Ricordiamo che il capitolo ambientato nel Giappone Feudale sarà disponibile a partire dal 20 marzo, ovvero tra esattamente due settimane da oggi.

Come segnalato da GamesRadar+, gli utenti che hanno acquistato l'edizione digitale di Shadows per Xbox Series X|S stanno già avendo la possibilità di effettuare il download anticipato del gioco, svelando così quelle che saranno le effettive dimensioni finali di gioco.

E vi anticipo fin da ora che sarà meglio fare spazio in memoria: pare infatti che Assassin's Creed Shadows avrà un peso complessivo di 109.36GB, almeno per quanto riguarda le edizioni Xbox.

Per il momento non abbiamo avuto conferme per quanto riguarda le edizioni PS5 (che trovate in versione fisica su Amazon), dato che solitamente le console PlayStation abilitano il pre-load soltanto due giorni prima del lancio. Tuttavia, è probabile che non saranno particolarmente distanti dalle controparti per le console di casa Microsoft.

Questo significa che Assassin's Creed Shadows sarà il secondo gioco della saga più pesante di sempre: il record appartiene ancora a Valhalla, che dopo gli ultimi aggiornamenti ha superato la soglia dei 160GB su PC.

Per fare un confronto, Assassin's Creed Mirage si era fermato a soli 40GB, mentre un altro ambizioso open world come Elden Ring è riuscito a limitarsi intorno ai 45GB.

Molti fan hanno già commentato con stupore la scoperta, ammettendo di non aspettarsi dimensioni così imponenti dall'ultima produzione Ubisoft: se siete interessati all'acquisto, non posso che consigliarvi di controllare con attenzione lo spazio libero in memoria, così da non farvi trovare impreparati.

Ubisoft ha anche confermato che sarà un'avventura particolarmente longeva: i fan dovrebbero aspettarsi una campagna da almeno 30-40 ore di gioco, che possono arrivare fino a 80 ore per i completisti.