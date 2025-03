Quanto dura Assassin’s Creed Shadows?

Nuove informazioni su Assassin’s Creed Shadows sono emerse grazie all’utente di X, Genki, che ha avuto l’opportunità di intervistare il direttore creativo del gioco, Jonathan Dumont.

Tra le rivelazioni più interessanti, spicca il fatto che il team di sviluppo del titolo (preordinabile su Amazon) sta valutando l’introduzione di una modalità New Game Plus e altre opzioni basate sul feedback degli utenti.

Per quanto riguarda la durata dell’avventura, Dumont ha dichiarato che la campagna principale richiederà circa 30-40 ore per essere completata, mentre i giocatori che vorranno esplorare tutti i contenuti secondari potranno arrivare fino a 80 ore di gioco.

Il mondo di gioco è stato descritto come vasto e dinamico, con nuove meccaniche che includono un sistema di furtività basato su luce e ombra, la possibilità di strisciare a terra, l’uso di un rampino e una rete di spionaggio.

Ubisoft ha anche implementato un sistema di "taglio" dinamico, che permette di colpire vari oggetti con la spada lasciando un segno esattamente nel punto d’impatto, con possibili ripercussioni sul gameplay.

Dal punto di vista delle prestazioni, il titolo offrirà su PS5 e Xbox Series X una Modalità Performance a 60 FPS e una Modalità Qualità a 30 FPS.

Anche se la modalità New Game Plus non è ancora confermata, il team di sviluppo sta valutando la sua introduzione insieme ad altre modalità aggiuntive, il cui destino dipenderà dal riscontro della community.

La durata del titolo è in linea con gli ultimi capitoli della saga, e la possibile introduzione di nuove modalità post-lancio potrebbe aumentare ulteriormente la longevità.

Resta da vedere se il sistema di stealth dinamico e la varietà del mondo aperto riusciranno a rendere il gioco davvero memorabile per i fan della serie.

Assassin’s Creed Shadows è in ogni caso atteso per il 20 marzo 2025 su PS5, PC e Xbox Series X/S.

Gli sviluppatori hanno già mostrato una versione giocabile a gennaio, lasciando intravedere il potenziale del titolo (qui trovate tutto quello che sappiamo sul gioco).