Dopo Xbox + Activision-Blizzard, ecco l'infografica con le acquisizioni degli ultimi anni

Oggi si è concluso, in maniera positiva, il lungo processo che ha portato Activision-Blizzard a far parte di Xbox, e se è l'acquisizione più importante del mondo dei videogiochi non è certo la prima (e forse neanche l'ultima).

La conferma è arrivata poche ore fa, al termine di trattative durate 21 mesi tra le aziende e gli enti regolatori, che hanno vigilato per controllare che l'accordo non violi il principio di concorrenza.

Xbox Game Pass (di cui potete entrare a far parte anche da Amazon) si prepara infatti a riempirsi di serie molto importanti e franchise possibilmente risolutivi, anche se ci vorrà un pò.

Nonostante l'acquisizione sia completa, a quanto pare per vedere i primi giochi gratis di Activision Blizzard sul catalogo di Xbox Game Pass dovremmo avere pazienza.

Ma non solo non è la prima grande acquisizione che Xbox ha portato a casa, perché il mercato videoludico è cambiato moltissimo in termini di equilibri societari.

L'analista Shinobi ha composto una infografica che ci riassume brevemente cosa è successo dal 2018 ad oggi in termini di acquisizioni dei videogiochi:

Gli sviluppatori acquisiti da Microsoft per Xbox perché, forse lo avete dimenticato visto che è passato un po' di tempo, ma prima di Activision-Blizzard la grande acquisizione fu quella di Bethesda, con tutte le sue proprietà intellettuali.

Sony non è stata a guardare in ogni caso, perché all'interno dell'ecosistema PlayStation sono stati inseriti tutti quegli studi first party e le realtà con cui la casa nipponica ha collaborato, con Bungie a rappresentare l'elemento di spicco.

Nintendo non si è mossa mentre le altre parti in causa hanno contribuito a cambiare gli assetti aziendali, con Embracer che ha accolto a sé anche molti più studi di quelli dell'infografica, che non sono stati inseriti perché molto piccoli. Embracer, però, non sta gestendo molto bene la cosa dal punto di vista economico stando alle ultime rilevazioni.

Activision, invece, si prepara a rivoluzionare il proprio assetto ma prima si prende del tempo per ringraziare la community.