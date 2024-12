Quanti anni ha Geralt di Rivia? Abbiamo una risposta

Dopo anni di speculazioni e mezze conferme, Andrzej Sapkowski ha deciso di mettere un punto fermo su una delle più grandi curiosità dei fan di The Witcher: quanti anni ha Geralt di Rivia?

In attesa del sequel di Wild Hunt che vedrà Ciri come protagonista principale, c'è ancora chi ha dei dubbi specifici sullo Strigo.

Geralt, che farà il suo ritorno in The Witcher 4, è infatti ancora molto amato, e sempre lo sarà.

La risposta sull'età del witcher arriva direttamente dal nuovo romanzo dell’autore, Crossroads of the Crows (via The Gamer), e chiarisce una volta per tutte che il celebre strigo è nato nel 1211.

Questo significa che, al tempo di The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt ha 61 anni.

La questione dell’età di Geralt è sempre stata avvolta nel mistero, con solo vaghi indizi sparsi nei romanzi e nei videogiochi.

Nel prologo di The Witcher 3, Vesemir scherza dicendo che Geralt è «quasi centenario», frase che ha portato i fan a stimare un’età intorno ai 90 anni.

Tuttavia, con la lentezza nell’invecchiamento causata dalle mutazioni dei Witcher, l’ipotesi è rimasta incerta fino a oggi.

Sapkowski ha finalmente fatto chiarezza: nel nuovo romanzo, ambientato nel 1229, Geralt ha 18 anni, confermando così l’anno della sua nascita nel 1211.

Questo significa che alla fine dei romanzi originali, ambientati nel 1268, Geralt avrebbe 57 anni.

Questa rivelazione offre un contesto interessante anche per gli altri personaggi principali. Yennefer, nata nel 1174, ha 98 anni al tempo di The Witcher 3, mentre Jaskier (o Dandelion, se preferite), molto più giovane, ne ha 44.

Se da un lato Sapkowski ha fornito una cronologia precisa, CD Projekt RED, gli sviluppatori della serie videoludica, sono sempre stati vaghi sull’età di Geralt, lasciando intendere che fosse oltre i 50 anni. Questi dettagli ora si allineano perfettamente con il nuovo romanzo.

La stessa cosa, però, non si può dire della serie Netflix: nella terza stagione, il Geralt interpretato da Henry Cavill viene indicato come 106enne, una discrepanza enorme rispetto ai 56 anni che dovrebbe effettivamente avere in quel periodo.

