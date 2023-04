Quanti abbonati ha PlayStation Plus? Il nuovo abbonamento convince?

Era il 23 giugno dello scorso anno quando Sony lanciò anche in Europa il rinnovato abbonamento a PlayStation Plus, che provava a differenziare l'offerta rispetto al passato.

Avevamo così un abbonamento su tre livelli: Essential, con giochi mensili e accesso all'online; Extra, che somma a questo un catalogo di giochi on demand per PS4 e PS5; Premium, che somma la possibilità di giocare in cloud e alcuni classici PSOne, PS2 e PS3 selezionati.

Molte cose del nuovo abbonamento non ci avevano convinto (e sono tutt'oggi invariate, come il capire subito quali giochi siano eseguibili in cloud e quali no), ma qual è stata la risposta del pubblico? Con la pubblicazione dei recenti dati fiscali, relativi all'ultimo quarto dell'anno fiscale 2022, abbiamo visto numeri positivi per PlayStation Plus, ma come si configurano rispetto a quelli del passato? Abbiamo deciso di fare un riassunto per darvi una visione d'insieme.

Quanti abbonati ha PlayStation Plus

Per questa tabella riassuntiva, ricordiamo come vengono identificati i quarti degli anni fiscali dalle compagnie giapponesi:

1 aprile - 30 giugno : Q1

: Q1 1 luglio - 30 settembre : Q2

: Q2 1 ottobre - 31 dicembre : Q3

: Q3 1 gennaio - 31 marzo: Q4

Questo significa, quindi, che il lancio del nuovo PlayStation Plus è avvenuto nel Q1 dell'anno fiscale 2022, dal momento che tra aprile e giugno dello scorso anno venne reso disponibile su tutti i maggiori mercati.

Alla luce di questo, vediamo i dati.

Periodo Abbonati Q4 FY 22 47,4 milioni Q3 FY 22 46,4 milioni Q2 FY 22 45,4 milioni Q1 FY 22 47,3 milioni Q4 FY 21 47,4 milioni Q3 FY 21 48 milioni Q2 FY 21 47,2 milioni Q1 FY 21 46,3 milioni Q4 FY 20 47,6 milioni Q3 FY 20 47,4 milioni Q2 FY 20 45,9 milioni Q1 FY 20 45 milioni Q4 FY 19 41,5 milioni Q3 FY 19 38,8 milioni Q2 FY 19 36,9 milioni Q1 FY 19 36,2 milioni Q4 FY 18 36,4 milioni Q3 FY 18 36,3 milioni Q2 FY 18 34,3 milioni Q1 FY 18 33,9 milioni Q4 FY 17 34,2 milioni Q3 FY 17 31,5 milioni Q2 FY 17 28,1 milioni Q1FY 17 27 milioni Q4 FY 16 26,4 milioni

I numeri ci suggeriscono, quindi, che nell'ultimo quarto Sony si è avvicinata al record positivo fatto registrare tra 1 ottobre e 31 dicembre 2021, quando arrivò a 48 milioni. I numeri sono pari a quelli dell'ultimo quarto dell'anno fiscale 2021, ossia tra gennaio e marzo del 2022.

Al momento PlayStation Plus prosegue con la strategia per cui solo saltuariamente (come fu nel caso di Stray) vediamo dei giochi arrivare nell'abbonamento fin dal day-one per gli abbonati da Extra in su – e non sono quelli dei PlayStation Studios. Una visione opposta rispetto a quella di Game Pass, divenuto abbonamento di riferimento per questa fetta di mercato.

Vedremo come proseguirà l'andamento di Plus nei prossimi mesi: per ora, la risposta dell'ultimo periodo sembrerebbe positiva.

