PlayStation Plus è finalmente in ripresa: il record di abbonati è vicino

Pochi istanti fa si è ufficialmente conclusa l'ultima consueta conference call di Sony con i suoi investitori per i risultati finanziari, che ha preso in analisi anche la grande crescita dimostrata dalla sua divisione videoludica, incluso l'abbonamento PlayStation Plus.

Il servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) ha dimostrato una grande flessione dopo il rinnovo alla nuova versione suddivisa in molteplici piani, ma pare che molti utenti abbiano iniziato a convincersi della bontà dell'offerta, mostrando promettenti numeri in aumento.

Dopo aver già confermato un nuovo importantissimo record ottenuto da PS5, Sony ha infatti svelato che PlayStation Plus sta ricominciando a crescere, avvicinandosi a quello che è stato il suo record di abbonati.

Come riportato da Push Square, il servizio in abbonamento ha infatti ottenuto un milione di utenti iscritti in più nell'ultimo trimestre, arrivando a raggiungere 47.4 milioni di giocatori.

PlayStation Plus non era mai riuscito a superare i 48 milioni di utenti iscritti al servizio: questo risultato conferma che il nuovo piano sta riuscendo lentamente a convincere numerosi fan, sia utenti che avevano magari interrotto il servizio che nuovi giocatori, che magari hanno deciso di iscriversi dopo avere appena acquistato una PS5, ormai disponibili ampiamente sul mercato.

Curiosamente, Sony ha però segnalato anche una diminuzione degli utenti attivi nell'ecosistema PlayStation di circa 4 milioni, ma nessuno di questi era però iscritto ad alcun servizio in abbonamento.

Di conseguenza, l'azienda ha scelto di vedere il lato positivo di questi dati, confermando profitti in crescita e contando di mitigare in futuro qualunque ulteriore perdita.

I dati ufficiali sembrerebbero dunque smentire le ultime analisi su un presunto rallentamento dei servizi in abbonamento, almeno per quanto riguarda PS Plus stesso: un risultato di cui Sony potrà certamente definirsi orgogliosa.

Tuttavia, vale la pena di sottolineare che nei prossimi mesi la crescita potrebbe subire un ulteriore stop: i giochi gratis di aprile non sembrano infatti aver convinto pienamente i fan.

Vedremo dunque quale sarà la reazione del pubblico nel corso del prossimo mese: sono già stati confermati i giochi gratis in arrivo a maggio.