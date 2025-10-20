I fan di GTA 6 continuano a superarsi nel campo del theory crafting, arrivando a un nuovo livello di analisi maniacale. Secondo una recente teoria, infatti, il prossimo trailer del nuovo capitolo di Grand Theft Auto avrebbe già una data di uscita nascosta... proprio sotto i nostri occhi da mesi. L’indizio, come spesso accade in questi casi, è stato individuato da un utente su Twitter (ora X), noto come GTA 6 Countdown, e ha rapidamente acceso il dibattito tra gli appassionati della serie Rockstar.

Tutto parte da un dettaglio apparentemente insignificante: durante il precedente trailer di GTA 6, il personaggio di Jason indossa un orologio digitale che segna l’orario “11:08”. Secondo l’utente, si tratterebbe di un messaggio in codice che rimanderebbe all’8 novembre, data in cui Rockstar potrebbe pubblicare il prossimo trailer ufficiale del gioco. A rafforzare la teoria, c’è un altro dettaglio non trascurabile: l’8 novembre del 2023 è stata proprio la data in cui venne annunciato il primo trailer, creando così un potenziale parallelismo temporale che non è sfuggito ai fan più attenti.

Come se non bastasse, il prossimo earnings call di Take-Two Interactive — la compagnia madre di Rockstar — è fissato per il 6 novembre, un elemento che secondo i teorici potrebbe rappresentare un ulteriore segnale di un annuncio imminente, magari proprio in concomitanza con i risultati finanziari dell’azienda. Un tempismo perfetto per catalizzare l’attenzione del pubblico e degli investitori.

Ovviamente, tutto questo resta al momento pura speculazione. È difficile credere che Rockstar abbia pianificato con tale precisione un easter egg legato alla data del prossimo trailer, ma non sarebbe la prima volta che lo studio lascia indizi sottili nei suoi materiali promozionali. Dopotutto, stiamo parlando dello stesso team che ha disseminato il primo trailer di GTA 6 di riferimenti a Red Dead Redemption 2, Manhunt e persino al personaggio di Phil Cassidy di GTA 3, senza contare i dettagli tecnici come le beer bubbles e le animazioni dei tessuti che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Che sia un indizio reale o solo l’ennesima teoria nata dall’entusiasmo della community, una cosa è certa: l’attesa per GTA 6 continua a crescere, e ogni singolo frame dei trailer è ormai diventato oggetto di un’analisi quasi scientifica. Se davvero l’8 novembre dovesse rivelarsi la data giusta, potremmo assistere a un nuovo momento storico per il marketing videoludico — e a un’altra dimostrazione di quanto i fan Rockstar siano tra i più ossessivi (e brillanti) dell’intero panorama gaming.