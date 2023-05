Quali sono le campagne più longeve di sempre nei videogiochi? Ecco la classifica ufficiale

Nel mercato videoludico moderno sempre più compagnie provano a tenere incollati davanti al loro titolo i giocatori, in alcuni casi proponendo stratagemmi che incentivano a ripetere più volte le stesse azioni.

Grazie all'avanzamento del medium e delle tecnologie legate, capita ormai sempre più spesso trovarsi di fronte a opere con una longevità semplicemente impressionante, anche per chi ama giocare in single player e che non richiedano necessariamente attività dispersive.

IGN.com ha dunque stilato un'interessante classifica con gli 11 videogiochi con le campagne più longeve di sempre, sfruttando i dati raccolti dal celebre sito How Long to Beat, ormai diventato punto di riferimento per scoprire la longevità dei titoli.

La redazione ha sottolineato di aver voluto prendere in considerazione soltanto le campagne stesse, basandosi cioè non sulla durata effettiva del titolo ma della storia narrata.

La classifica ci svela che le serie che hanno riposto la maggiore attenzione a questo fattore sono indubbiamente Monster Hunter e Persona, ma è la serie JRPG di Atlus a conquistare la medaglia d'oro con Persona 5 Royal (lo trovate su Amazon), grazie a una campagna che in media può durare addirittura 101 ore effettive.

Di seguito vi riporteremo la Top 11 completa con le campagne più longeve, segnalandovi anche la durata media per completare la storia:

I videogiochi con le campagne più longeve di sempre

Persona 5 Royal — 101 ore Monster Hunter Freedom Unite — 98 ore Persona 3 — 82 ore Monster Hunter Generations Ultimate — 79 ore Gran Turismo 4 — 78.5 ore Dragon Quest VII: Frammenti di un mondo dimenticato — 78 ore Monster Hunter 4 Ultimate — 77.5 ore Pathfinder: Kingmaker — 77.5 ore Monster Hunter 3 Ultimate — 75 ore Persona 4 — 72.5 ore My Time at Portia — 70.5 ore

Naturalmente si tratta di una longevità che — come ribadito in più occasioni — tiene conto soltanto della durata della storia, ma che con le attività secondarie può solo allungarsi ulteriormente.

In ogni caso, è sicuramente interessante notare la grande quantità di capitoli di Persona e Monster Hunter inclusi nella lista: un dettaglio che conferma la grande attenzione di Atlus e Capcom nella narrazione delle loro storie.

Se siete curiosi di scoprire l'ultimo capitolo della serie di Atlus, vi ricordiamo che potete giocarlo gratuitamente anche su Xbox Game Pass: a tal proposito, segnaliamo che il catalogo si è aggiornato nella scorsa giornata con 3 nuovi giochi gratis.

Nel caso preferiste invece giocarci su console PlayStation, vi segnaliamo che Atlus ha scelto di rendere gratuiti i DLC anche su PS4, precedentemente messi in vendita a 60 euro.

Persona 5 è indubbiamente uno dei più grandi successi dello studio: era dunque inevitabile che venisse annunciato un nuovo capitolo ufficiale, anche se probabilmente non è quello che vi aspettate.