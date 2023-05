Xbox Game Pass, disponibili da ora 3 nuovi giochi gratis

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono scaricare un nuovo gioco gratis al day-one, ma l'elenco si aggiunge con due ulteriori aggiunte per i fan iscritti a Ultimate.

Il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) include infatti anche il catalogo di EA Play, che proprio in queste ore si è aggiornato a sorpresa per proporre le edizioni speciali di una delle più amate trilogie videoludiche.

Advertisement

Possiamo infatti confermarvi che da questo momento potete scaricare le versioni Digital Deluxe di Mass Effect 2 e Mass Effect 3 su PC, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Queste edizioni includono tutte le espansioni rilasciate in precedenza per entrambi i capitoli: anche se tecnicamente è già disponibile gratuitamente anche la Legendary Edition con tutta la trilogia e le sue espansioni, si tratta di un'eccellente opportunità per riscoprire i capitoli originali.

Le due avventure del Comandante Shepard non erano state annunciate tra i giochi in arrivo sul catalogo, rivelandosi dunque una vera e propria sorpresa per il servizio in abbonamento.

Naturalmente, per i fan su console — oltre che su PC e cloud — è possibile scaricare anche la "vera" novità di Xbox Game Pass: da adesso è infatti disponibile anche Ravenlok, la fiabesca avventura ricca d'azione scaricabile fin dal giorno del lancio.

Potete scaricare i vostri nuovi giochi gratis avviando le rispettive app di Xbox Game Pass su PC o sulle vostre console, naturalmente senza alcun ulteriore costo aggiuntivo necessario.

Non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento, invitandovi a continuare a seguirci per essere sempre informati su tutte le novità in arrivo sul servizio in abbonamento.

A tal proposito, vi ricordiamo che pochi giorni fa è arrivata anche l'attesa esclusiva Xbox Redfall che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, non ha purtroppo soddisfatto tutte le aspettative.

Questo ha portato molti utenti a pensare che le esclusive di casa Microsoft stessero per arrivare ad un punto di svolta: in realtà, come vi abbiamo spiegato in una nostra news dedicata, la produzione Arkane è l'unica esclusiva "acquisita" negli ultimi anni ad aver raggiunto una media voto inferiore al 7.