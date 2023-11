PS5 "Slim" arriva in Italia dal 24 novembre: è ufficiale!

Sapevamo che era soltanto questione di tempo prima che sbarcasse in Italia, ma adesso sappiamo che il lancio del nuovo modello di PS5 è perfino più vicino di quanto pensassimo: con un comunicato stampa ufficiale, Sony Interactive Entertainment ha confermato la data d'uscita della nuova console.

La PS5 "Slim" sarà dunque ufficialmente acquistabile in Italia dal 24 novembre 2023, ovvero dalla giornata di domani: potrete acquistarla direttamente sullo store ufficiale PlayStation Direct o tramite rivenditori selezionati.

Advertisement

Sony ha anche confermato il prezzo di 549.99€ per il modello Standard con lettore ottico rimovibile incluso e di 449.99€ per la versione Digital, ribadendo anche che le attuali promozioni e offerte per i modelli originali non saranno applicati alle versioni "Slim".

Ricordiamo che la nuova PS5 è una console più snella e anche più leggera: il team di ingegneri in casa Sony è riuscito a ridurre il volume del 30% e il peso del 18%. A livello di performance si tratta invece di una console fondamentalmente identica al modello precedentemente disponibile in commercio (che trovate in offerta per il Black Friday su Amazon).

Tuttavia, è importante sottolineare che l'SSD interno adesso ha una capacità di 1TB di memoria, superiore dunque ai precedenti modelli, mentre dal punto di vista estetico le scocche sono composte da 4 pannelli.

La nuova PS5 "Slim" include al suo interno anche uno speciale stand per l'utilizzo orizzontale: se preferite invece utilizzarla in posizione verticale, sarà necessario acquistarne uno specifico al prezzo di 29.99€, venduto separatamente.

Possiamo dunque ormai dire che è iniziato il conto alla rovescia e che da domani anche i giocatori italiani potranno accogliere in casa le nuove console: se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli, vi rimandiamo alle specifiche tecniche presenti al seguente indirizzo.

Ma se siete curiosi di scoprire più da vicino cosa cambi nello specifico, vi lasciamo a un interessante videoconfronto.

Ricordiamo anche che sarà necessaria una connessione a internet per registrare il lettore ottico, ma dopo aver completato l'operazione potrete utilizzarlo anche su altre PS5 Slim.