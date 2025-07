Con l’introduzione di una ventola nel dock di Switch 2, era prevedibile che la nuova console Nintendo potesse generare più calore rispetto alla precedente, vista la maggiore potenza necessaria per supportare giochi tecnicamente più avanzati.

Tuttavia, secondo alcune segnalazioni provenienti dal Giappone (riportate da Nintendo Soup), i primi problemi di surriscaldamento si stanno già facendo sentire.

Diversi utenti su X hanno raccontato casi in cui i giochi si sono bloccati, la ventola è entrata in funzione in modo anomalo o, in alcuni casi, la console (che trovate su Amazon) è diventata troppo calda da tenere in mano.

L’utente x1010_q ha dichiarato, tramite traduzione automatica: «Switch 2 surriscaldata. Troppo intensa, non riuscivo nemmeno a tenerla in mano. Senza ventola, non si può giocare a lungo».

Un altro utente, JPSjxSmUMy170, ha invece commentato: «Switch 2 si surriscalda; il rumore della ventola è fastidioso».

Non è ancora del tutto chiaro se questi episodi siano realmente imputabili al surriscaldamento o a problemi software isolati.

Un esempio è il tweet di p_typhoon, che ha raccontato un crash durante una sessione di Rune Factory: Guardians of Azuma: «Primo freeze su Switch 2. Ho parlato con un vecchio in Rune Factory e si è bloccato. Lo sfondo si muove ancora (l’erba ondeggia), ma non riesco a fare nulla. La ventola è impazzita, forse è surriscaldamento. L’auto-salvataggio mi ha salvato…»

Nintendo, da parte sua, raccomanda agli utenti di non collocare la console vicino a fonti di calore e di non ostruire le griglie di ventilazione, soprattutto durante l’uso in dock.

Sono indicazioni standard, ma in condizioni ambientali particolarmente calde, come quelle dell’estate giapponese, potrebbero rivelarsi più importanti del solito.

Che Switch 2 sia più calda di Switch è un dato di fatto. Che possa davvero surriscaldarsi fino a diventare instabile o inutilizzabile, invece, richiede prove più solide. Nintendo dovrà monitorare da vicino queste segnalazioni, perché se i problemi si moltiplicano, l’estate 2025 potrebbe trasformarsi in un banco di prova delicatissimo per la nuova console.

Restando in tema, avete letto che il Brasile contesta il diritto di Nintendo di disabilitare le console Switch 2 tramite il suo ente di protezione dei consumatori?