Qualcuno ha già completato Breath of the Wild su Switch 2

Nintendo Switch 2 non è ancora disponibile sul mercato, ma qualcuno è riuscito a realizzare l'impresa di completare uno dei suoi giochi prima ancora del lancio ufficiale.

Nel corso delle Nintendo Experience ufficiali, i fortunati fan che potevano partecipare hanno avuto la possibilità di provare in anticipo diversi videogiochi in uscita sulla console: tra questi erano disponibili anche diverse Switch 2 Edition di titoli già presenti sulla prima console.

E in prima linea vi era proprio The Legend of Zelda Breath of the Wild, che uno speedrunner è riuscito clamorosamente a completare durante la sua sessione di prova.

Come segnalato da Game Rant, la versione proposta di Breath of the Wild aveva un tempo limite di 20 minuti, ma era tecnicamente parlando un gioco completo vero e proprio, il che significa che è teoricamente possibile anche completarlo.

Lo speedrunner giapponese Ikaboze ha dunque deciso di mettersi alla prova, riuscendo a portare a termine l'avventura in appena 15 minuti, confermando di fatto che le tecniche utilizzate nella regolare versione Switch (che trovate su Amazon) possono essere sfruttate anche nelle nuove Switch 2 Edition.

Ikaboze spiega di non aver avuto particolari difficoltà nell'esecuzione di alcune tecniche avanzate, sebbene l'edizione per la nuova console includa un frame rate più elevato e tempi di caricamento rapidissimi.

L'impresa è stata accolta con meraviglia dagli altri fan presenti e dallo stesso staff Nintendo, che hanno celebrato questa speedrun portata a termine con un fragoroso applauso. Prima ancora che Switch 2 sia disponibile, dunque, qualcuno ha già portato a termine uno dei suoi giochi di punta.

Ricordiamo che l'upgrade di Zelda Breath of the Wild ha fatto discutere per via della gestione dei salvataggi: sembrava che su Switch 2 non fossero compatibili con l'upload su cloud, anche se un nuovo chiarimento di Nintendo lascerebbe ben sperare.

Ma non solo: occorre infatti ricordare che Breath of the Wild Switch 2 Edition non includerà i DLC a pagamento, che andranno dunque acquistati separatamente — qualora non l'abbiate già fatto in precedenza.