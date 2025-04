L'edizione Switch 2 di Breath of the Wild non sarà "completa"

Nintendo ha voluto chiarire un aspetto importante per le Switch 2 Edition di The Legend of Zelda Breath of the Wild: non tutti i contenuti saranno disponibili con l'acquisto di questa versione.

La casa di Kyoto ha infatti chiarito che la versione Switch 2 del suo capolavoro open world includerà in un unico pacchetto il gioco di base e l'upgrade con i miglioramenti grafici per la nuova console, ma nulla in più di questo.

In altre parole, si tratterà comunque di un'esperienza "incompleta", dato che non includerà i contenuti dell'Expansion Pass: se vorrete avere i DLC, dovrete necessariamente acquistarli separatamente.

Secondo quanto riportato da GoNintendo, la conferma sarebbe arrivata direttamente dal servizio clienti di My Nintendo Store, che ha ribadito come la confezione include esclusivamente il gioco per Switch e l'upgrade per Switch 2. Ed effettivamente, anche sulle inserzioni ufficiali presenti su store come Amazon non c'è alcuna menzione dei DLC.

È plausibile immaginare che i contenuti aggiuntivi già acquistati siano compatibili anche con le nuove versioni, ma la notizia sicuramente deluderà chi sperava di poter acquistare una versione completa del gioco. Soprattutto perché evidentemente 79,99 euro non vengono ritenuti sufficienti per un titolo rilasciato nell'ormai lontano 2017.

Un annuncio che inevitabilmente infastidirà chi doveva ancora recuperare questo capolavoro e che conferma una politica dei prezzi decisamente poco chiara, dopo i già controversi 90 euro proposti da Mario Kart World.

Il paradosso è che un'esperienza completa di Breath of the Wild arrivi a costare anche più di Tears of the Kingdom in edizione Switch 2, che a differenza del suo predecessore non include alcun DLC a pagamento.

Come sempre, monitoreremo attentamente l'evolversi della vicenda e vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori chiarimenti in proposito.

Da parte sua, Nintendo si è semplicemente limitata ad affermare che intende adottare una strategia basata sui prezzi variabili, ma penso di poter dire che queste politiche non stanno convincendo molti appassionati.