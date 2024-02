Qualcuno ha finito Baldur's Gate 3 usando solo... i gatti

L'incredibile libertà che Baldur's Gate 3 concede ai giocatori ha ispirato i fan più accaniti a inventare nuove sfide per aumentare la rigiocabilità, per scoprire se anche le idee più folli possono portare a completare la campagna.

La creatività del content creator Proxy Gate Tactician, molto attivo nel riportare i segreti scoperti nel capolavoro di Larian Studios, lo ha portato a fare un'intera run del gioco con una semplice domanda: "È possibile completare Baldur's Gate 3 come gatti?".

Ovviamente non vi è alcuna razza felina tra quelle selezionabili per il nostro avatar del terzo Baldur's Gate (trovate tanti prodotti a tema su Amazon), ma l'intento della run è utilizzare la classe Druido e la rispettiva abilità che consente di assumere una forma animale a piacere: in questo caso, quella dei gatti.

Una caratteristica che sarà ripetuta su tutti e 4 i membri del party, per comporre un team unicamente di gatti: per permettere di proseguire al meglio il gioco, Proxy Gate Tactician ha anche studiato alcune specifiche "evoluzioni" in base al livello raggiunto nel gioco, così da rendere più divertente l'avventura nei diversi atti di gioco.

Una run molto divertente e che vi consigliamo di visualizzare integralmente qui di seguito, ma che soprattutto ha risposto alla domanda e confermato che è effettivamente possibile completare Baldur's Gate 3 nei panni dei gatti. Almeno in parte.

Per ovvi motivi di trama e gameplay, Larian Studios non aveva previsto la possibilità che qualcuno volesse assumere una forma felina 24 ore su 24, causando alcuni problemi con elementi importanti di gioco: alcuni dialoghi ci costringeranno a tornare in forma umana e, soprattutto, non sarà possibile aprire alcuna porta.

Nella maggior parte dei casi, alcune tecniche tipiche degli speedrunner, come lo "Shadowboxing" — una bizzarra strategia basata sull'uccidere Cuorescuro e infilare il cadavere in una scatola in fiamme — o perfino creare scale con le scatole ha permesso di bypassare molti di questi problemi, ma per procedere all'Atto 3 è stato necessario "violare le regole" e tornare manualmente in forma umana.

Come se non bastasse, attraversare l'Atto 2 in queste condizioni è assolutamente sconsigliato: è stato necessario trascinare continuamente torce e lanterne per ogni singolo passo, dato che i Gatti non possono ovviamente impugnarle.

Insomma, pensateci molto bene prima di ripetere questa impresa, ma se non altro adesso sapete che è possibile — con alcuni limiti — completare Baldur's Gate 3 anche come ferocissimi felini.

Le forme animali si sono già rivelate molto utili per le più folli imprese di Baldur's Gate 3: ad esempio, per completare velocemente il gioco avrete bisogno di un orso.

Chissà, magari questa impresa ispirerà i modder a creare davvero i gatti giocabili: il capolavoro di Larian è già uno dei videogiochi più modificati di sempre.

Se avete anche voi intenzione di provare qualche sfida assurda, ricordatevi di sbloccare il miglior talento del gioco.