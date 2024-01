Baldur's Gate 3 è uno dei giochi più moddati di sempre

Baldur's Gate 3, il GDR che ha rilanciato il genere su console e PC, a quanto pare è uno dei titoli più supportati dai modder.

L'ultimo capitolo della saga (trovate vari gadget dedicati su Amazon) ha infatti un numero davvero enorme di fan disposti a migliorarlo e modificarlo.

Advertisement

Solo di recente, infatti, un utente ha reso possibile giocare a Baldur's Gate 3 nei panni di un Dunmer, la razza di elfi oscuri presente in Morrowind e Skyrim.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Baldur's Gate 3 è uno dei giochi più popolari su Nexus Mods, con 80,8 milioni di download al momento in cui scriviamo.

Questo lo colloca nella Top 10 del sito, nonostante sia stato lanciato solo lo scorso agosto, insieme a giochi del calibro di Fallout 3 e Cyberpunk 2077.

Vero anche che Baldur's Gate 3 è stato oggetto di modding durante il periodo di Accesso Anticipato, ma è entrato nella top ten dei giochi più scaricati solo dopo il suo rilascio completo.

Ha già battuto tutti i capitoli di Dragon Age e, dato che il gioco sta ancora godendo del suo successo post-lancio, è probabile che questo numero aumenti ulteriormente, forse superando anche The Witcher 3, che si trova appena davanti al nono posto.

Se li si ordina in base al numero di download, si può notare che Baldur's Gate 3 è al decimo posto. Non sorprende che al primo e al secondo posto ci siano rispettivamente Skyrim Special Edition e l'originale Skyrim.

Metà della top ten è composta da giochi Bethesda (più della metà se includiamo i giochi pubblicati dal colosso americano), quindi è impressionante vedere Baldur's Gate 3 entrare nella lista così presto (anche Starfield è stato battuto, il che è tutto dire).

Una delle mod più popolari al momento è More Reactive Companions, che rende la vostra squadra più propensa ad intervenire e a dire la sua su qualsiasi cosa stiate facendo (se volete provarla con mano cliccate qui).

Lasciando da parte le mod, vi suggeriamo anche di scoprire i metodi per uccidere l'Avvizzito o come sconfiggere Raphael già a partire dall'Atto 1.