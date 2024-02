Qual è il miglior talento in Baldur's Gate 3? I fan non hanno dubbi

Baldur's Gate 3 offre grandi possibilità di personalizzazione per le build dei nostri personaggi e compagni, creando anche potenzialmente combinazioni di classi e abilità particolarmente efficaci per le battaglie più impegnative.

Uno dei potenziamenti più utili per i nostri personaggi arriverà dopo aver raggiunto specifici avanzamenti di livello: il gioco ci permetterà infatti di selezionare uno tra diversi talenti a disposizione, con relative abilità o modificatori di caratteristiche studiati per sfruttare al meglio i nostri personaggi.

Ma c'è un talento in particolare che, secondo la community, è fin troppo utile rispetto agli altri e andrebbe sbloccato il prima possibile su qualunque personaggio: come segnalato da Dexerto, si tratta di "Allerta" ed è particolarmente indicato per chi vuole fare in modo che il party inizi le battaglie il prima possibile.

Come i fan certamente sapranno, prima di ogni scontro si effettuerà un tiro in iniziativa (trovate dadi per le vostre partite in D&D su Amazon) e i personaggi con il valore più alto si potranno muovere per primi.

Sbloccare Allerta garantirà però un bonus di +5 all'iniziativa, aggiungendo anche l'abilità di non poter mai essere sorpresi in battaglia: uno scontro che inizia cogliendo di sorpresa i giocatori li costringerà a saltare il primo turno, motivo per il quale si tratta di un talento sorprendentemente efficace.

Dato che Baldur's Gate 3 utilizza un D4 più il valore di destrezza per indicare il valore di Iniziativa, è facile capire come mai un bonus di +5 possa risultare così utile per aumentare le possibilità di muoversi per primi: se tutto il party riuscirà ad avere un valore maggiore rispetto ai nemici aumenteranno anche le possibilità di strategie combinate, per i giocatori più creativi.

Insomma, qualunque sia il vostro stile di gioco, probabilmente sarà meglio assicurarvi di poter sbloccare questo utile talento durante la vostra campagna il prima possibile.

