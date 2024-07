Qualcuno è riuscito a vendere una PS5 per oltre $6mila

Sono ben lontani i tempi in cui una PS5 veniva venduta a prezzi esorbitanti per via della scarsità delle scorte per la pandemia da Covid-19, ma qualcuno è riuscito a venderne una per circa $6.500.

C'è da dire che non si tratta di una PlayStation 5 qualunque, come quelle che normalmente si trovano su Amazon ora, ma di un Dev Kit, ovvero di un kit di sviluppo dato in anticipo agli sviluppatori, appunto.

A costo di specificare l'ovvio, queste versioni di PS5 non possono assolutamente essere messe in vendita, e gli sviluppatori firmano contratti ricchi di clausole perché nessun dettaglio o informazione di questi kit trapelino al pubblico.

Ma non è questo il dettaglio più surreale della storia che riporta Pushsquare perché, supponiamo per aggirare qualche controllo, il Dev Kit di PS5 è stato venduto come "Pizza Kit".

L'utente in questione ha deciso di tentare la vendita del Dev Kit di PS5 mascherandolo come elettrodomestico da cucina dedicato alla pizza. Questo perché, se non avete mai visto una foto del kit, si presta molto ad intersecare almeno uno spicchio sulla sua scocca.

Ecco una dimostrazione, dalla foto dell'inserzione ora cancellata:

C'è da dire che, nella genialità della storia, anche l'aver fatto una foto apposita per far credere che fosse un elettrodomestico è un tocco di classe.

Ovviamente questo acquisto non andrà a buon fine. Sony è molto attenta alla diffusione dei suoi Dev Kit e, nel caso la transazione vada davvero a termine, bloccherà da remoto il dispositivo e chiunque proverà ad avviarlo si ritroverà con una brutta sorpresa. Ma, forse, con della pizza da mangiare.

Parlando di PS5, la console sta andando ancora molto forte in Giappone anche senza la pizza. Tuttavia c'è chi la sta ancora stracciando, ed è la solita console che vendere ormai da sette anni a questa parte ininterrottamente.