Puma lancia una nuova linea dedicata a PlayStation, e arriva presto

Ai videogiocatori piacciono gli abiti a tema con i propri videogiochi e franchise preferiti, e questo Puma e PlayStation lo sanno bene visto che, da domani, arriverà la nuova linea di abbigliamento progettata per"portare il vostro stile "a nuovi livelli".

L'annuncio arriva dal sito di Puma, che svela i primi dettagli su questa collaborazione che sarà disponibile dal 18 aprile.

Advertisement

Intraprendendo una "nuova entusiasmante ricerca" insieme, Puma e Sony Interactive Entertainment presentano una nuova collezione PUMA x PLAYSTATION progettata per "portare il tuo stile a nuovi livelli".

Con grafiche ispirate ai videogiochi, stampe di scene olografiche e tecniche scintillanti che punteggiano l'abbigliamento della collaborazione, la collezione Puma e PlayStation offre anche nuove interpretazioni delle classiche sneakers suede e RS-X.

L'abbigliamento in questione sarà costruito con la tecnologia all'avanguardia PUMATECH, mentre i tagli ispirati alle prestazioni dell'abbigliamento sono decorati con le iconiche forme PlayStation.

La collezione è disponibile sia in taglie per adulti che per bambini di tutti i sessi. Le calzature di accompagnamento della collaborazione presentano dettagli iconici delle scarpe Puma come la pelle scamosciata abbinata a modelli ispirati alla corsa come la RS-X, che presentano dettagli PlayStation elevati, stampe in rilievo e combinazioni di colori sfumati.

I prodotti della linea saranno disponibili dal 18 aprile come detto tramite il sito ufficiale, i flagship store e i rivenditori Puma selezionati (e probabilmente anche su Amazon).

Selezionare gli abiti perfetti per cambiare il proprio guardaroba è il modo ideale per ingannare l'attesa prima che PlayStation si decida a mostrare definitivamente PS5 Pro.

Da un po' di giorni sono emersi infatti i dettagli tecnici presunti dell'aggiornamento hardware, che mostrebbero un avanzamento tecnologico notevole in questo aggiornamento.

Inoltre alcuni sono convinti fermamente che PS5 Pro sia già nelle mani degli sviluppatori, che stanno iniziando a lavorarci per produrre i videogiochi del futuro prossimo.