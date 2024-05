Pubblicità nei giochi a prezzo pieno? Electronic Arts ci sta lavorando

Il tema delle pubblicità all'interno dei videogiochi è stato esplorato, e applicato, ancora in maniera parziale, mentre Electronic Arts annuncia di voler trovare un sistema per inserirle attivamente, anche nei giochi AAA venduti a prezzo pieno.

Lo ha fatto nel report annuale sui risultati finanziari, in cui Electronic Arts ha lasciato intendere i piani relativamente alla monetizzazione e, nello specifico, l'inserimento di pubblicità all'interno dei suoi videogiochi.

Dopo una domanda relativa all'argomento, il CEO Andrew Wilson ha spiegato come l'azienda stia lavorando per «l'inserimento dinamico di annunci pubblicitari nei giochi AAA più tradizionali».

L'idea sembra sia già in fase di studio, ma al momento Wilson dichiara che è ancora presto su quel fronte, e la società starà molto attenta all'implementazione di inserzioni pubblicitarie.

Wilson ha dichiarato:

«In questo momento abbiamo dei team interni all'azienda che stanno cercando di realizzare implementazioni molto ponderate all'interno delle nostre esperienze di gioco.»

Nello stesso commento, Wilson ha espresso il suo pensiero sulla pubblicità "oltre i giochi", facendo riferimento al recente successo dell'industria dei videogiochi sul fronte cinematografico e televisivo.

Bisogna dire Electronic Arts non è affatto la prima a pensare ad un inserimento del genere, perché molte aziende stanno valutando questo stesso tipo di proposte.

L'ha fatto Xbox, con la possibilità di mettere inserzioni all'interno di Game Pass anche per gli abbonati. Così come ci sta pensando PlayStation con le sue esclusive, mentre aziende come Ubisoft ci hanno addirittura provato in modi molto maldestri, cercando di mascherare il tutto con una certa difficoltà.

Chissà che il prossimo capitolo della saga EA Sports (trovate l'ultimo su Amazon) non avrà a questo punto davvero molte più pubblicità.

Per altro il tema genera anche delle riflessioni interessanti. Ne abbiamo parlato in un nostro SpazioGames Originals, in cui spiegavamo come un uso assennato delle pubblicità potrebbe essere un'opportunità, anche se rischiosa.