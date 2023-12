Xbox Game Pass gratis con la pubblicità? Microsoft ci sta pensando

Microsoft continua a voler portare Xbox Game Pass nella maggior parte delle case dei giocatori: la casa di Redmond sta studiando quali sono le strategie migliori per aumentare i profitti del servizio in abbonamento e portare i suoi giochi gratis a tantissimi utenti.

Recentemente abbiamo assistito alla trasformazione di Live Gold in Game Pass Core come parte di questo processo, ma la casa di Xbox sta riflettendo anche su altre opzioni per rendere più facile usufruire di Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Una delle opzioni analizzate più di recente è l'abbonamento famiglia, con Xbox che sta ancora cercando di individuare le soluzioni migliori per venire incontro a sviluppatori e giocatori allo stesso tempo.

Tuttavia, queste soluzioni potrebbero non essere sufficienti per diffondere Xbox Game Pass Ultimate nei mercati con maggiori difficoltà economiche, motivo per il quale Microsoft starebbe pensando a una soluzione molto interessante: offrire gratis il servizio in abbonamento tramite il cloud gaming. A patto di accettare di visualizzare la pubblicità.

Come segnalato da TweakTown, le ultime dichiarazioni del CFO Tim Stuart vanno proprio in questa direzione, suggerendo che potrebbe trattarsi di una soluzione pensata principalmente per mercati come quello di Africa, India e sudest asiatico.

L'idea sarebbe proporre partite gratuite con il servizio in abbonamento con interruzioni pubblicitarie da 30 secondi dopo ogni 15 minuti di gioco, all'incirca ovviamente.

Il CFO sottolinea che questi mercati possiedono una enorme quantità di potenziali giocatori che non sono mai riusciti a raggiungere: una soluzione di questo tipo consentirebbe di poter dare accesso a un ampio catalogo di videogiochi, riuscendo allo stesso tempo a trarre profitti grazie alle interruzioni pubblicitarie.

È chiaro che implementare un sistema del genere sarebbe decisamente complicato: Microsoft dovrebbe riuscire a trovare un modo per interrompere automaticamente le partite in modo da non lasciare i giocatori in balia di possibili colpi avversari durante le pubblicità.

Per non parlare poi dei giochi che consentono il multiplayer online: sebbene gli stacchi dovrebbero essere di breve durata, riesce davvero difficile immaginare un'integrazione che non possa essere frustrante.

È chiaro che al momento si tratta dunque di una semplice suggestione, anche se indubbiamente molto interessante anche per chi dispone di una buona connessione e vorrebbe risparmiare qualcosina sull'abbonamento.

Vedremo se alla fine questi test andranno avanti, in che modo sarà implementato il tutto e se è effettivamente previsto un arrivo anche sul nostro territorio: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, se siete già iscritti al servizio, vi ricordiamo che da oggi potrete scaricare un nuovo gioco gratis.