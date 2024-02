PS6 potrebbe avere prestazioni "ridotte" per evitare un prezzo alto

Sia PlayStation 6 che una Xbox di prossima generazione, avranno pare prestazioni inferiori o prezzi significativamente più alti rispetto alle piattaforme precedenti.

Considerando ormai che PS5 è a pieno regime (la trovate in sconto su Amazon) si inizia timidamente a parlare delle console di prossima generazione.

Sì, del resto dovrebbe esserci anche la presunta PS5 "Pro", ma al momento non vi è alcuna conferma al riguardo.

Ora, come evidenziato da alcuni recenti commenti di un noto leaker di AMD (via Wccftech), sembra che le cose non potranno che peggiorare in futuro.

Commentando la dichiarazione di Hiroki Totoki, COO di Sony (secondo cui è più difficile aumentare i profitti di PS5 con il procedere del ciclo di vita rispetto alla generazione precedente, a causa dei componenti sempre più costosi), il leaker Kepler ha reso noto che il costo per transistor è rimasto invariato con i FinFET ed è destinato ad aumentare con la transizione ai GAAFET/CFET.

In parole semplici, le future console avranno incrementi di prestazioni sempre più ridotti per mantenere bassi i costi, pena prezzi significativamente più alti.

I commenti di Kepler sulle future console come PlayStation 6 e la Xbox di prossima generazione sono sicuramente plausibili, soprattutto se si considerano le voci che circolano sulla prossima console Microsoft, che si dice uscirà in due SKU, di cui una portatile che sarà ovviamente meno potente della principale.

La console di prossima generazione di Sony, invece, pare sarà la più potente, quindi sarà interessante vedere come la compagnia gestirà il prezzo del sistema in relazione alle sue capacità.

Ricordiamo che di recente si è anche discusso di un eventuale calo di prezzo di PS5, il quale purtroppo si farà attendere un bel po'.

Ma non solo: il futuro di PlayStation sembra essere sempre più multipiattaforma: Sony vuole anticipare i tempi per i porting delle esclusive PS5 su PC.