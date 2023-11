PS5 "Slim", il lettore ottico potrà essere usato anche con altre PS5

Dovrebbe ormai essere solo questione di tempo prima che la nuova PS5 "Slim" diventi disponibile anche nel mercato italiano, ma nel frattempo continuano a emergere novità interessanti sul funzionamento del suo lettore ottico rimovibile.

A differenza dei modelli attualmente in vendita (e che trovate in offerta su Amazon), la nuove versioni di PS5 offriranno infatti la possibilità di implementare a nostro piacimento un lettore ottico, acquistabile a parte anche in caso di scelta della versione digital.

Per poterlo utilizzare, tuttavia, sarà necessario registrare online l'accessorio, altrimenti la console next-gen si rifiuterà di leggere i nostri dischi: una notizia che ha sollevato qualche perplessità tra i fan, anche se in realtà pare che la scelta possa essere stata obbligata da alcune normative DMCA.

Fortunatamente, pare che questa sia una registrazione unica e che, dopo la prima volta, l'accessorio verrà liberamente sbloccato per qualunque altro tipo di utilizzo, anche con console PS5 diverse.

E no, con questo non intendiamo dire che potrete utilizzare il lettore ottico sulla vostra attuale PS5 digital, dato che purtroppo è incompatibile, ma potrete scegliere di utilizzarlo con due modelli diversi di PS5 "Slim": come riportato da VGC, la notizia è stata confermata dallo YouTuber Mystic, che ha mostrato cosa accade in caso di utilizzo tra console diverse.

Il video ci dimostra che il lettore ottico si comporterà esattamente come un normalissimo controller: una volta registrato online la prima volta, non ci sarà più alcun bisogno di configurarlo nuovamente in rete, né verrà bloccato l'utilizzo su dispositivi diversi da quello originario.

Tuttavia, sarà comunque necessario assicurarsi che PS5 sia stata prima registrata e configurata correttamente tramite internet: in caso contrario, non sarà comunque possibile utilizzare il lettore ottico offline.

Resta dunque ancora una volta l'interrogativo su cosa succederà se un giorno, molto lontano, i server di verifica dovessero essere disattivati: l'augurio è che in tal caso Sony scelga di rimuovere tale requisito con un aggiornamento tempestivo. In ogni caso, è un problema che ci toccherà affrontare solo a tempo debito.

Se siete curiosi di vedere più da vicino tutte le (poche) differenze tra i due modelli di PS5, vi lasciamo a un interessante videoconfronto.

Sony si è già preparata al lancio della nuova PlayStation 5 con un aggiornamento dedicato, con tanto di una piccola modifica nascosta nel menù di spegnimento.