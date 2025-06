Che p..le. sempre la stessa "filastrocca" usata come "specchietto per le alludole", per far correre tutti ad un nuovo acquisto.

Lo sò, è normale, lo fanno tutti ormai (Microsoft, Sony ecc.) Però adesso ancora di più, e con i costi sempre maggiori, il balso più grande sarà il prezzo e l' esborso per gli utenti.

Che si concentrino sùl perfezionamento di questa generazione, che ha ancora molti margine di miglioramento, poi quando sarà il momento (spero il più avanti possibile) allora se ne parlerà. Mi sembra una tattica troppo "simil GTA6", però tutto ha un limite.

Mostra altro Mostra meno