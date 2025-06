Sony ha deciso ancora una volta di far pagare ai suoi consumatori il peso di un'economia in continuo mutamento, questa volta aumentando il prezzo dei videogiochi digitali in uno specifico mercato.

Il Real brasiliano continua ormai a perdere notevolmente valore, costringendo Sony a prendere la decisione difficile di aumentare con effetto immediato il prezzo dei suoi videogiochi digitali, adeguandone il costo al mercato internazionale.

Come segnalato in un report su GameVicio (tradotto da TheGamer), diversi videogiochi hanno visto un aumento che va dai 40 ai 50 real brasiliani, corrispondenti da 6 a 7 euro circa per il nostro territorio.

Effettuando una rapida conversione alla nostra valuta, scopriamo che i prezzi restano tecnicamente più "economici" rispetto al nostro territorio: per esempio, Silent Hill f adesso è prenotabile per R$399.90, corrispondenti a circa 62 euro e leggermente distanti dai nostri 79,99€.

Allo stesso tempo, Astro Bot adesso è acquistabile per R$339.90 rispetto ai precedenti R$299.90: significa che adesso gli utenti brasiliani dovranno spendere il corrispettivo dei nostri 52,89€, comunque inferiori ai 69,99€ consigliati sul nostro PlayStation Store (anche se potete trovarlo a cifre nettamente inferiori su Amazon).

Ovviamente queste conversioni sono possibili semplicemente perché il Real brasiliano è una moneta che ha perso notevolmente valore: noi utenti europei potremmo solo vedere giochi che costano comunque meno rispetto al nostro territorio, ma gli aumenti renderanno ancora più difficile per i giocatori brasiliani acquistare videogiochi, dato che dovranno mettere da parte più risparmi.

Una situazione simile si è già verificata nel mercato turco, anch'esso preso di mira da aumenti di prezzo a causa della svalutazione della Lira Turca: evidentemente Sony ha deciso di provare a limitare al massimo le perdite, pur essendo consapevole che questo potrebbe portare a meno vendite sul mercato digitale.

L'aumento di prezzo sembrerebbe dunque essere più che altro una conseguenza dell'evoluzione del mercato, valutato su ogni singolo territorio: speriamo ovviamente che per l'Europa non siano previsti ulteriori aumenti di prezzo, dato che già recentemente Sony ha deciso di rendere più costose le sue PS5 digital.