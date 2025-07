Sony ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per le console PS4, dimostrando di non essersi ancora dimenticata delle piattaforme di successo per la precedente generazione videoludica.

L'aggiornamento 12.52, disponibile per il download da questo momento, non introduce alcuna nuova feature aggiuntiva — come del resto era lecito aspettarsi — ma viene ritenuto comunque molto importante per garantire la giusta stabilità del sistema.

Nello specifico, il changelog ufficiale ha indicato la seguente dicitura:

«Abbiamo implementato alcuni aggiustamenti per la sicurezza al software di sistema».

In altre parole, come sottolineato dalla redazione di PlayStation LifeStyle, l'aggiornamento sembrerebbe essere stato ideato solo per frenare potenziali modifiche della console, che dopo questa patch dovrebbero diventare più difficili da mettere in atto.

Un aggiornamento che dovrebbe dunque aiutarvi a mantenere la vostra console al sicuro, ma dall'altro lato limiterà notevolmente chi intendeva modificarla per svariati motivi: staremo a vedere se questa patch porterà effettivamente all'effetto desiderato da Sony.

Per quanto riguarda invece PS5 (che trovate su Amazon), al momento non sembrano essere previsti ulteriori aggiornamenti di sistema: solitamente gli aggiornamenti "cross-gen" vengono rilasciati in contemporanea, ma nel momento in cui scrivo questo articolo non vengono segnalate novità di sorta.

Sembrerebbe dunque solo una patch di emergeza e nulla di più: se state continuando a utilizzare PS4, non posso fare altro che consigliarvi di scaricare il prima possibile questo nuovo aggiornamento. Sempre ammesso che non avevate intenzione di utilizzare la console per secondi fini.

Ovviamente, se dovessero emergere ulteriori novità nascoste al riguardo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.