PS5 "Pro" svela le sue (presunte) specifiche tecniche

Qualche giorno fa, Sony ha annunciato una PlayStation 5 riveduta e corretta, chiamato amichevolmente "Slim", con un design differente e alcune novità rispetto al modello base.

La nuova versione andrà a sostituire l'attuale modello della console, che potete in ogni caso recuperare a ottimo prezzo.

L'annuncio è arrivato scuotendo gli addetti ai lavori, nonostante negli ultimi mesi le voci circa una PS5 dalle dimensioni più ridotte non sono mancate di certo.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, sembra che Sony abbia in cantiere anche una vera e propria PS5 "Pro".

La PlayStation 5 Pro, ancora da annunciare, avrà dalla sua un ray tracing accelerato e altri miglioramenti delle prestazioni, ma sembra che la CPU che alimenterà il nuovo sistema non sarà basata sulle nuove architetture AMD, secondo le indiscrezioni che circolano online.

#ps5pro specs I've heard:



8C custom Zen 2 cpu - Low 4Ghz

30WGP / 60 CU RDNA 3 hybrid @ 2500-2800Mhz

16GB GDDR6 @ 18000MT/s

Possibly 2/4GB DDR5 RAM for OS

Possibly 2x the Tempest Engine performancehttps://t.co/BCpFVSilxZ — RedGamingTech (@RedGamingTech) October 12, 2023

Qualche giorno fa, "RedGamingTech" ha riferito di aver ricevuto nuove informazioni sulle specifiche della console.

L'insider ha affermato che la nuova PS5 sarà alimentata da una CPU Zen 2 a otto core che gira nella fascia bassa dei 4 GHz, da una GPU personalizzata RDNA 3 a 60 unità di calcolo che gira a 2500-2800 MHz, da 16 GB di memoria GDDR6 a 18000MT/s, forse con prestazioni doppie del Tempest Engine e due shader engine.

Le velocità di clock non sono ancora state fissate, tuttavia, e non lo saranno fino a quando il sistema non sarà pronto per il lancio, dato che Sony starebbe testando diverse varianti della console.

Anche se ovviamente nulla è stato confermato, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la CPU di PlayStation 5 Pro sarà basata sull'architettura Zen 2, la stessa del modello base, come sembra suggerire anche il noto leaker Kepler.

Nell'attesa, mettiamo a confronto le dimensioni della nuova PS5 (Slim, se vogliamo) rispetto a PS5 standard: quanto sarà effettivamente più piccola?

Vero anche che il nuovo modello di console Sony, la cosiddetta PS5 "Slim", non sarebbe andata giù a un certo numero di giocatori.