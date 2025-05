PS5 Pro potrebbe migliorare anche i classici PS1, PS2 e PS3

Potrebbe essere in arrivo una novità importante per chi ha scelto di dare fiducia a PS5 Pro, in grado di migliorare la qualità grafica anche dei videogiochi classici dalla generazione PS1 fino a PS3.

Una delle feature più importanti delle console di ultima generazione (che trovate scontate su Amazon) è infatti il PSSR: una funzionalità che consente di fare un upscaling delle immagini per videogiochi che girano a risoluzioni più basse, senza sacrificarne la qualità visiva.

Il PlayStation Spectral Super Resolution ha però un limite importante: ad oggi funziona infatti soltanto con una risoluzione minima di 864p, il che significa che non è possibile implementarla sui classici che girano nativamente a risoluzioni di 720p o inferiori.

Ma forse le cose cambieranno nelle prossime settimane: secondo l'ultimo report di Moore's Law is Dead, insider che si è rivelato particolarmente affidabile per le anticipazioni su PS5 Pro, Sony sarebbe al lavoro su un nuovo aggiornamento pensato proprio per implementare il PSSR sui titoli classici (via ComicBook).

Questo permetterebbe a tutti gli effetti di abbassare i requisiti per l'utilizzo dell'upscaling nativo di PS5 Pro, consentendo un miglioramento della qualità visiva dell'immagine anche per tantissime perle nostalgiche disponibili sulla console.

Lo stesso report sottolinea che Sony sarebbe pienamente consapevole del fatto che gli sviluppatori di terze parti hanno avuto parecchia difficoltà ad implementare il PSSR, motivo per il quale l'aggiornamento dovrebbe servire anche a semplificarne l'uso.

Effettivamente abbiamo riscontrato spesso giochi, soprattutto nel periodo vicino al lancio della console, che risultavano paradossalmente peggiori rispetto alle controparti per le PS5 standard, proprio a causa dell'upscaling non adottato nel migliore dei modi.

Se questo report fosse confermato — e per il momento posso solo invitarvi a prenderlo con le dovute precauzioni — sarebbe sicuramente un'ottima notizia per chi ha deciso di investire su PS5 Pro: vi terremo aggiornati in caso di eventuali annunci ufficiali.

Personalmente spero che Sony riesca anche a trovare presto soluzioni anche per il VRR, ancora oggi molto problematico perfino sui giochi più recenti. Ma questo sarebbe già un primo passo importante.