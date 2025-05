PS5 e PS5 Pro hanno ancora problemi col VRR, anche sui nuovi giochi

Sembra proprio che Sony non sia ancora riuscita a trovare una soluzione ai problemi di stuttering con il VRR, che affliggono sia i modelli base di PS5 che le console più avanzate PS5 Pro.

Inizialmente si pensava che ciò dipendesse da mancate compatibilità con alcuni specifici televisori, ma negli scorsi mesi gli esperti di Digital Foundry hanno confermato lo stuttering è un problema che nasce proprio dalle console e che, di conseguenza, deve essere risolto dalla stessa Sony.

E nonostante siano già passati alcuni mesi da questo report, pare che non si sia fatto nulla per risolvere la problematica alla radice: Digital Foundry segnala infatti che lo stuttering è presente anche nei nuovi giochi pubblicati da Sony.

Nello specifico, è stato confermato che tale problematica può essere riscontrata anche all'interno di Days Gone Remastered: inizialmente il gioco sembra girare bene, ma dopo circa 20 minuti di gameplay emergeranno problemi di stuttering proprio a causa del VRR (via PlayStation LifeStyle).

Nel caso Days Gone Remastered utilizzi un frame rate più basso, i problemi saranno meno evidenti, ma diventeranno particolarmente ingestibili nel caso di fps più elevati, confermando di fatto che il VRR continua a essere problematico, sia sulle console lisce (che trovate su Amazon) che sui modelli Pro.

Il Variable Refresh Rate è una delle feature più apprezzate dai giocatori, dato che con un corretto funzionamento è in grado di aggiustare il frame rate in modo dinamico durante le partite, ma è evidente che stiano emergendo diverse problematiche per la sua adozione nell'industria videoludica.

Proprio nelle scorse giornate è arrivata infatti la conferma che anche Nintendo Switch 2 avrà i suoi problemi, scegliendo di utilizzarlo solo in modalità portatile e non in Docked, neanche se si dispone di TV compatibili.

Per quanto riguarda invece PS5 e PS5 Pro, tocca invece vedere se Sony riuscirà a trovare una soluzione definitiva al problema: vi terremo aggiornati nel caso arrivino ulteriori novità al riguardo.