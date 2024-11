PS5 Pro, il prezzo non ha avuto nessun impatto negativo, per Sony

Il prezzo di PS5 Pro è pericolosamente alto? Non secondo Sony. Ovviamente.

A farlo sapere è stato il Chief Financial Officer Hiroki Totoki, che in merito al fatto che il prezzo così alto potesse essere un boomerang per PS5 Pro, ha dichiarato che «sono gli utenti hardcore il target di questo hardware», sottolineando insomma che l'utente che vuole spendere meno può sempre comprare PS5 standard.

Sull'argomento, il dirigente ha anche aggiunto che «per quanto concerne il prezzo, molte persone hanno fatto parecchi commenti sull'argomento, ma il prezzo di PS5 Pro non ha avuto alcun impatto negativo, non penso proprio» (thanks, Eurogamer).

Le parole di Totoki fanno il paio con quelle del CEO Hideaki Nishino, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di puntare agli utenti hardcore con una proposta "premium high-tier", e aveva sottolineato come l'arrivo di PS5 Pro fosse di fatto una formalità, considerando che ben il 20% degli utenti PS4 si era comprato PS4 Pro.

Tuttavia, checché ne dica Totoki, come abbiamo visto nel nostro studio dell'evoluzione dei prezzi di PlayStation il salto da PS4 a PS4 Pro – in termini di prezzo – era irrisorio rispetto al salto da PS5 a PS5 Pro: tenendo lo storico americano dei prezzi, PS4 Pro costava $100 in più di PS4, PS5 Pro costa $200 più della standard (ma ne perde il lettore) e $250 più della Digital.

Come sappiamo, dalle nostre parti il prezzo di listino è di 799 euro, lettore dischi escluso. In caso si abbiano in casa dei giochi fisici (o si intenda comprarli) bisogna aggiungere 129 euro al costo della console.

Tuttavia, come vi abbiamo riferito nella nostra recensione in corso, se è vero che PS5 Pro è (facilmente) la miglior versione di PS5, lo è anche che le differenze sui vari giochi dipendono unicamente dal fatto che supportino o meno la console con aggiornamenti specifici. Per dirla in termini semplici: magari il vostro gioco preferito non sarà mai aggiornato e non notereste differenze tangibili giocandoci su PS5 Pro, rispetto a PS5.

Insomma, se da un lato la console è ben costruita e offre alcune gradite migliorie – come nei titoli che mantengono alti gli effetti pur girando a 60 fps – dall'altro il rapporto qualità/prezzo rimane comunque tra lo sbilanciato e l'ingiustificabile.

Come sempre, comunque, i videogiocatori voteranno con i loro portafogli: se PS5 Pro sarà un successo commerciale, Sony saprà che il pubblico "hardcore" disposto a pagare 799 per una mid-gen esiste eccome e, come sappiamo, ne terrà conto per il futuro – esattamente come ha tenuto conto del successo di PS4 Pro per dare i natali a PS5 Pro.