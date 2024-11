PS5 Pro è un "salto" maggiore rispetto a PS4 Pro? Risponde un dev

Sony ha lanciato la nuova PS5 Pro, con due giochi di Gaijin Entertainment già ottimizzati: lo sparatutto multiplayer Enlisted e il gioco di combattimento veicolare War Thunder.

Gergo Horvath, programmatore grafico del motore Dagor di Gaijin, ha discusso in un'intervista le migliorie apportate per sfruttare l'hardware più potente attualmente sul mercato console (via Wccftech).

Sebbene l'incremento prestazionale di PS5 Pro rispetto alla PS5 standard sia inferiore rispetto al salto generazionale precedente, Horvath ritiene che la nuova console raggiunga comunque i suoi obiettivi.

Il miglioramento principale è l'introduzione dell'architettura di machine learning che permette l'utilizzo della tecnologia PSSR (PlayStation Shader Reconstruction).

Secondo Horvath, PS5 Pro offre prestazioni di rendering superiori del 45% circa rispetto al modello base.

La vera novità è però l'architettura di machine learning che abilita il PSSR, consentendo di renderizzare a risoluzioni inferiori mantenendo un'elevata qualità visiva e liberando così molte risorse.

Questa tecnologia sarà particolarmente utile in combinazione con il ray tracing. Horvath ritiene che il PSSR sia superiore all'AMD FSR e alla pari di NVIDIA DLSS e Intel XeSS in termini di prestazioni.

La differenza tra PS5 Pro e PS5 è meno sostanziale rispetto a quella tra PS4 Pro e PS4.

Per Enlisted su PS5 Pro è stata implementata una risoluzione dinamica con tecniche di upscaling, rendendo possibile il gaming a 4K e 120 FPS.

La console offre una risoluzione di rendering più alta, texture a maggiore risoluzione e un'illuminazione globale migliorata.

War Thunder può girare a 4K e 120 FPS fin dal lancio di PS5 Pro, con ulteriori aggiornamenti visivi in arrivo nelle prossime settimane.

Horvath stima che la versione PS5 Pro di Enlisted raggiunga circa il 75% delle impostazioni grafiche massime disponibili su PC.

Riguardo alle controversie sul prezzo della nuova console, Horvath ritiene che spetti ai giocatori valutare se sia adeguato o eccessivo in base alle nuove esperienze offerte, più che alle sole specifiche hardware.

Nel complesso, nonostante un miglioramento meno marcato rispetto alla generazione precedente, PS5 Pro sembra offrire un significativo passo avanti in termini di prestazioni e qualità visiva, soprattutto grazie all'implementazione di tecnologie avanzate come il PSSR.

Restando in tema, vediamo quali opzioni dovete attivare dalle impostazioni della vostra PS5 Pro per migliorare le prestazioni e la resa dei giochi PS4 in retrocompatibilità.

Ma non solo: stiamo ancora lavorando alla nostra recensione di PS5 Pro, ma vogliamo iniziare a condividere le prime impressioni dopo qualche ora in sua compagnia.