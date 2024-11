Come migliorare i giochi PS4 su PS5 Pro

Come abbiamo visto nella recensione di PS5 Pro, una delle caratteristiche della console potenziata di casa Sony è quella di poter migliorare la resa dei giochi PS4.

In particolare, come era stato anticipato da PlayStation Blog all'annuncio della console, il PS5 Pro Game Boost si applica a «oltre 8.500 videogiochi PS4 retrocompatibili che sono giocabili su PS5 Pro».

In merito alle migliorie, Sony aveva anticipato che «la feature può stabilizzare o migliorare le performance dei giochi PS4 e PS5 supportati. L'immagine migliorata per i giochi PS4 è a sua volta disponibile per migliorare la risoluzione di giochi PS4 selezionati».

Tuttavia, proprio per godere di questa feature, è necessario attivare una apposita opzione dalle impostazioni della vostra PS5 Pro. Vediamo come fare.

Come attivare il miglioramento della qualità dell'immagine dei giochi PS4 su PS5 Pro

Accendete PS5 Pro; Dalla dashboard principale, andate all'icona Impostazioni in alto a destra; Selezionate dal menù Schermo e Video; Rimanete su Uscita video; In questa schermata, trovate la voce "Miglioramento della qualità dell'immagine dei giochi PS4": mettete l'interruttore su On. Fatto!

In alcuni casi, Sony segnala che l'attivazione di questa opzione potrebbe creare dei comportamenti inattesi in alcuni giochi che magari non sono pienamente supportati. Se anziché un miglioramento osservate un peggioramento, insomma, il consiglio è quello di disattivare nuovamente modalità.