PS5 potrebbe costare ancora di più: «Valutiamo come rispondere»

La stabilità nel mercato videoludico è ormai un lontano ricordo: purtroppo i giocatori hanno dovuto abituarsi ben presto a costanti rincari sul prezzo di videogiochi e console, anche quando si tratta di periferiche già disponibili sul mercato da diversi anni.

I dazi imposti dal governo statunitense — sebbene nelle scorse ore sia arrivata una loro sospensione temporanea — hanno inevitabilmente acceso nuovi campanelli d'allarme, con l'industria videoludica che sta valutando gli ennesimi aumenti di prezzo.

Tra queste c'è anche Sony che, non contenta di aver già alzato recentemente il prezzo di PS5 Digital (di cui trovate ancora scontato il bundle con Astro Bot su Amazon), adesso ammette di valutare ulteriori rincari per i suoi prodotti proprio in risposta ai dazi.

La casa di PlayStation lo comunica nel corso del suo ultimo report fiscale, spiegando che sta guardando con molta attenzione l'evolversi del mercato globale (via Genki_JPN su X):

«Stiamo rispondendo velocemente ai dazi degli Stati Uniti già implementati e stiamo valutando come rispondere a possibili molteplici scenari futuri».

Va detto che le stime in questione sono state fatte prima del già citato annuncio della sospensione dei dazi, ma resta il fatto che Sony sta monitorando con attenzione il tutto e, se le cose dovessero cambiare, sembra pronta a valutare ulteriori aumenti di prezzo.

Purtroppo i giocatori stanno iniziando ad abituarsi a dover pagare sempre di più le proprie console, anche se ovviamente l'augurio è che non si debba arrivare a ulteriori rincari rispetto a quelli già visti nelle ultime settimane.

In ogni caso, queste dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo che diversi analisti di mercato si sono detti sicuri proprio di ulteriori rincari di prezzo per PS5: una tempestività che quantomeno dovrebbe far preoccupare.

In attesa di ulteriori certezze, se non avete ancora acquistato PS5 e siete interessati a farlo, probabilmente vi converrà farlo prima che venga presa una decisione definitiva sul tema.