PS5 aumenterà il prezzo di 100 dollari? C'è chi ne è certo

Dopo gli aumenti ufficiali di console e giochi Xbox, ora tocca a Sony preparare il colpo.

Proprio ieri Microsoft ha annunciato di aver previsto in tutto il mondo a partire dal 1 maggio un significativo aumento dei prezzi di console, accessori e videogiochi, che avranno un costo di $79,99 a partire dalla fine dell'anno.

Ora, secondo diversi analisti – tra cui David Gibson di MST Financial – PlayStation 5 e PS5 Pro (che trovate su Amazon) subiranno un aumento di prezzo tra i 100 e i 200 dollari.

Un rincaro pesante, che potrebbe portare PS5 Pro a sfiorare i 1000 dollari di listino.

E non finisce qui. Anche i giochi first-party PlayStation a quanto pare sarebbero destinati a salire di prezzo, con un possibile allineamento al modello dei $80 a titolo, già adottato da Nintendo e ora ufficialmente confermato anche da Microsoft.

In altre parole: entro fine 2025, il gaming AAA sarà un’altra cosa. Più costoso, più selettivo, più distante da chi lo ha sostenuto negli anni.

Il motivo? Tariffe doganali, inflazione, costi di produzione in crescita. Ma anche, e soprattutto, una scelta deliberata di mercato: trasformare la nuova generazione di console e giochi in una esperienza premium per pochi.

E se oggi un bundle PS5 con Astro Bot a 450 dollari sembra un affare, presto sarà solo un ricordo nostalgico.

Il gaming che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni – inclusivo, accessibile, diversificato – sta cambiando pelle. Sta tornando ad essere un bene elitario, con barriere economiche sempre più alte e con un’industria che rincorre la marginalità più che la diffusione.

Forse è tempo di accettarlo: il videogioco mainstream del 2025 non sarà per tutti.

E a quel punto, il vero problema non sarà solo quanto costa, ma chi potrà ancora permetterselo.

