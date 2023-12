PS5 ha venduto quasi 1700 console ogni ora in tutto il 2023

La fine definitiva della crisi di scorte di PS5 ha permesso alla console next-gen di Sony di conquistare risultati strabilianti in tutto il 2023: ora che è finalmente possibile soddisfare l'enorme domanda degli utenti, le vendite delle periferiche stanno definitivamente decollando.

A conferma dell'ottimo momento vissuto da Sony in tutto il 2023 è arrivato perfino un modello più sottile dell'attuale console, già disponibile in commercio da qualche settimana (lo trovate già in sconto su Amazon), ma è stata in generale un'annata assolutamente memorabile.

E per averne conferma basta soltanto dare un'occhiata agli ultimi dati ufficiali riportati da Finbold (via PSU): nel report che tiene conto di tutte le vendite dell'anno fino allo scorso ottobre viene infatti sottolineato che è stata venduta una media di oltre 1 milione di PS5 al mese. Per l'esattezza, il numero in media sarebbe di 1.239.109 unità mensili.

Se ancora non fosse chiaro quanto siano impressionanti queste cifre, significa che ogni ora sono state vendute in media circa 1700 console: il mese più positivo è stato marzo con 1.898.817 console, mentre aprile è stato quello più negativo con "sole" 1.221.162 console vendute. Un numero comunque molto vicino alla media annuale.

Insomma, sembra proprio che PS5 non abbia alcuna intenzione di fermarsi e sia pronta a conquistare definitivamente il mercato videoludico: sarà interessante capire se il lancio del modello Slim servirà a dare un'ulteriore spinta alle vendite o se i numeri resteranno su questa linea anche nel prossimo anno.

Ricordiamo che l'Europa in particolar modo continua a essere "terra di conquista" per PS5: la console next-gen di Sony ha conquistato il mercato a ottobre, mettendo anche in seria difficoltà Xbox.

Che, da parte sua, ha perfino deciso di smettere di svelare i dati di vendita delle sue console, preferendo concentrarsi sull'andamento di servizi, giochi e tutti i contenuti dell'ecosistema Xbox.