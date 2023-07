PS5 è di nuovo la console numero 1 in Europa (con un'impennata del 116%)

La crisi delle scorte sembra ormai solo un lontano ricordo, visto che PS5 sta continuando a fare registrare ottime vendite, specie in Europa.

La console di ultima generazione di casa Sony (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon) ha infatti guadagnato molto del terreno perduto nei mesi scorsi.

Difatti, come riportato anche da PSU, PlayStation 5 ha visto letteralmente un'impennata nel numero di unità vendute.

Gli ultimi dati di GSD hanno rivelato che le vendite di PS5 sono aumentate del 116% in Europa nel mese di giugno, con la console di Sony che ha riconquistato il primo posto nelle vendite di console nella regione.

Nintendo Switch ha precedentemente detenuto il primo posto nelle vendite di hardware nel Vecchio Continente, sebbene la console ibrida abbia ora registrato un leggero calo delle prestazioni.

Le vendite di Xbox Series X/S sono invece rimaste pressoché invariate, con un calo dello 0,8%.

Nel frattempo, anche i dati relativi agli accessori sono ancora una volta a favore di Sony: il controller DualSense è la periferica più venduta nello stesso periodo, con un aumento delle vendite del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ricordiamo che PS5 è stata rilasciata nel novembre 2020 e per oltre 18 mesi è stata colpita da una serie di gravi carenze di scorte, anche se da allora la situazione è migliorata e ora la console è facilmente disponibile in tutto il mondo.

Durante l'ultima riunione finanziaria, Sony ha annunciato che la console ha venduto 38,4 milioni di unità in tutto il mondo.

Restando in tema, PlayStation Store ha ufficialmente dato il via agli attesissimi Sconti Estivi: sul negozio digitale di casa Sony troverete molteplici giochi imperdibili in offerta.

Ma non solo: vi ricordiamo anche che queste sono le ultime ore a vostra disposizione per approfittare degli Sconti Essenziali.

Infine, per aiutarvi ulteriormente nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro.