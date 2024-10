PS5 è in offerta su PlayStation Direct, solo per pochi giorni

Se intendevate prepararvi in anticipo per i regali di Natale, Sony ha pensato a un'iniziativa davvero interessante: da questo momento e solo per pochi giorni potete infatti acquistare in offerta una PS5 Slim, con ben 50 euro di sconto.

Questa promozione è valida per tutti i modelli attualmente disponibili della console su PlayStation Direct, lo store ufficiale gestito direttamente da Sony: questo significa che potrete approfittare di questa speciale offerta sia sulle versioni Standard che su quelle Digital, inclusi i bundle con due controller DualSense inclusi.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, quest'offerta sembra essere stata applicata su tutte le versioni regionali dello store, ovviamente con prezzi finali diversi in base al cambio valuta.

Nel caso del mercato italiano, le offerte per le console PS5 Standard e Digital sono le seguenti:

PS5 Slim Standard | 499,99€

| 499,99€ PS5 Slim Standard + 2 DualSense | 559,99€

| 559,99€ PS5 Slim Digital | 399,99€

| 399,99€ PS5 Slim Digital + 2 DualSense | 459,99€

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, il bundle con il modello Digital e i due DualSense non risulta attualmente disponibile, ma segnaliamo che potete approfittare di questa identica offerta acquistandola su Amazon.

Per quanto riguarda invece i modelli di PS5 Slim disponibili su PlayStation Direct, come vi anticipavamo in apertura, si tratta di offerte a tempo limitato: potrete approfittare di questi sconti solo fino al 14 ottobre 2024.

Se siete dunque interessati ad acquistare una nuova PS5 con uno sconto di 50 euro, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: potete trovare tutti i dettagli sulla pagina dedicata, al seguente indirizzo.

Vi informiamo fin da subito che non è stata prevista alcuna offerta di questo tipo per i modelli PS5 Pro, che potete comunque scegliere di acquistare in pre-order: le console sono ancora disponibili e difficilmente arriverà un "tutto esaurito", anche e soprattutto a causa del prezzo proposto.