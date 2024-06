PS5 direbbe no agli 8K, ma Xbox Series X sì

John Linneman, esperto di tecnologia di Digital Foundry, ritiene che PS5 non sia in grado di supportare adeguatamente la risoluzione 8K con l'attuale livello di hardware, mentre Xbox Series X teoricamente sì.

Come vi abbiamo segnalato anche sulle nostre pagine, Sony ha silenziosamente rimosso l'etichetta 8K che è stata apposta sulla scatola di PS5 dal lancio nel 2020, e da allora l'argomento è stato oggetto di un acceso dibattito.

Al lancio di PS5, Sony ha dichiarato che la console sarebbe stata in grado di produrre in 8K con un futuro aggiornamento del firmware, quando saranno disponibili i contenuti supportati.

Finora solo un gioco ha potuto vantare l'8K, The Touryst, ma con una grafica simile a quella di Minecraft.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Linneman sostiene che le capacità HDMI di PS5 non sono sufficienti per supportare l'8K a 60 FPS senza scendere a compromessi.

In secondo luogo, l'HDR della console è limitato a 8-bit, il che non è sufficiente per produrre immagini in 8K.

Difatti, sarebbe necessario un HDR a 10-bit, di cui Xbox Series X è dotata. «Anche se [Sony] abilitasse l'8K, non lo si vorrebbe usare», ha concluso Linneman nel video che trovate poco sopra, nel player dedicato.

In definitiva, però, Linneman sottolinea giustamente che l'8K non si è ancora affermato e che forse è stato un po' sciocco da parte di Sony pubblicizzarlo (l'azienda è stata accusata di pubblicità ingannevole in seguito alla scoperta del box PS5 aggiornato).

Con la console base facile da acquistare sarebbe comunque interessante che un giorno gli 8K possano essere "inclusi nel pacchetto".

Chissà che la tanto vociferata PS5 Pro non possa in qualche modo ovviare al problema, sebbene forse al momento è comunque troppo presto per parlarne.