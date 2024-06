L'allucinazione collettiva dell'8K di PS5 ora è finita

Questa generazione di videogiochi la ricorderemo per molte cose, e tra queste la clamorosa promessa di PS5 di poter far girare i videogiochi in risoluzione 8K (ma speriamo si riferisse più ai contenuti home video).

Una promessa che è sempre rimasta solo sulle scatole delle console (come potete vedere anche tramite Amazon), visto che non c'è stato e mai ci sarà un contenuto videoludico in grado di girare a quella risoluzione.

O meglio, c'è stato un singolo gioco in grado di farlo, ma la console non ha comunque potuto gestire l'8K nonostante fosse stata pensata per quello.

Tuttavia non c'è stato mai un cambiamento per quanto riguarda la promozione dell'8K sulle scatole della console, almeno fino ad oggi.

A quanto pare, infatti, le nuove scatolte di PS5 che stanno venendo immesse sul mercato non avranno più quel fantasmagorico logo:

Sono tante le segnalazioni che stanno arrivando sul web in questo senso e, in attesa di conferme da parte di Sony, siamo sollevati dal fatto che ci sia stata questa presa di coscienza una volta tanto.

Certo, è arrivata con molti anni di ritardo, ma meglio tardi che mai.

La storia dell'8K è stata una di quelle più assurde tra quelle con cui abbiamo avuto a che fare negli anni, e non è affatto l'unica che PlayStation ha creato.

Di recente c'è stata anche una vicenda davvero grottesca con Neil Druckmann, ovvero l'intervista creata ad hoc con frasi inventate di sana pianta, che è stata rimossa da Sony dopo aver chiesto scusa alla community.

Per non parlare dell'eterna diatriba dell'account PlayStation Network, che ha creato un tira e molla con tutte le ultime produzioni dei PlayStation Studios, e non solo.

Una situazione già complicata di suo che è stata resa ancora più confusionaria dalla stessa PlayStation, che in una recente dichiarazione ha candidamente detto che non è necessario un account PSN. Se non fosse che non è propriamente così.