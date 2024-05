PS5 Pro sarebbe stata rinviata per un motivo

Nonostante in molti pensassero che l'annuncio fosse vicino, Sony non ha ancora deciso di svelare al mondo PS5 Pro, console che avrebbe dovuto essere lanciata entro la fine dell'anno.

Con la console base facile da acquistare, una variante con prestazioni superiori sarebbe in cantiere.

Del resto, a marzo sono trapelate le specifiche di PS5 Pro, le quali hanno rivelato cosa possiamo aspettarci dalla console mid-gen.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, sembra proprio che PS5 Pro si farà attendere più del dovuto.

PlayStation 5 Pro sarebbe pronta a uscire già dallo scorso anno, ma il lancio della console potrebbe essere stato ritardato per coincidere con l'uscita di grandi giochi.

Durante l'ultimo episodio del podcast Broken Silicon, Moore's Law is Dead ha commentato brevemente la cosa, affermando che, a un certo punto, era improbabile che la console venisse rilasciata.

I lavori sono comunque proseguiti e il "silicio finale" del sistema è stato completato e pronto per il rilascio già l'anno scorso.

Moore's Law is Dead ritiene che Sony voglia far coincidere il lancio della console con l'uscita di grandi giochi che possano mettere meglio in mostra la potenza del sistema, come ad esempio Grand Theft Auto 6.

Questo ha sicuramente senso, considerando che l'ultimo capitolo della serie di Rockstar Games uscirà solo sulle console di attuale generazione e che probabilmente sarà un grande traino per le vendite hardware.

Al momento si sa pochissimo di PlayStation 5 Pro e tutto ciò che sappiamo proviene da rapporti e indiscrezioni che non sono ancora stati confermati ufficialmente.

Fonti vicine a Sony hanno svelato di recente che agli sviluppatori sarebbe stato chiesto di assicurarsi che i loro giochi siano compatibili con PS5 Pro.

Vero anche che alcuni sviluppatori alla GDC 2024 non si erano detti ottimisti riguardo la console mid-gen.

Senza contare che in un sondaggio di mesi fa i giocatori si sono dimostrati seriamente combattuti circa un rilascio di una PS5 Pro.