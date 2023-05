PS5 con il nuovo Star Wars Jedi Survivor già in sconto!

Nel caso non abbiate ancora acquistato una nuova fiammante PS5 e siate fan del mondo di Star Wars, oggi abbiamo l'offerta giusta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un'interessante promozione che cvi permette di portarvi a casa la console Sony PS5 in bundle con una copia del nuovissimo Star Wars Jedi: Survivor a soli 609,98€, rispetto agli usuali 629,99€ di listino, consentendovi di risparmiare 20€.

Star Wars Jedi: Survivor si svolge cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order. Nel titolo, Cal deve ancora proteggersi dall'Impero, ma continua a sentire il peso della responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia.

Sviluppato da Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Survivor punta a espandere le narrazioni, i mondi e i personaggi dell'universo di Star Wars, nonché ad offrire combattimenti emozionanti, già apprezzati in Jedi: Fallen Order.

Il nuovo controller DualSense di PS5 offre un'ampia varietà di funzionalità pensate per arricchire l'esperienza di gioco. Grazie al feedback tattile e agli innovativi grilletti, il giocatore potrà sperimentare nuove sensazioni tattili, per un coinvolgimento ancora maggiore.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che "Star Wars Jedi: Survivor è un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise".

