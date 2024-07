PS4 ha aiutato una multinazionale a evitare la bancarotta

Il successo di PS4 avrebbe a quanto pare aiutato AMD a evitare la bancarotta, secondo un dirigente del produttore di componenti.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, tale Renato Fragale - che lavora in AMD da oltre 22 anni - ha parlato di come la sua compagnia sia stata "salvata" proprio da PlayStation 4.

Fragale ha fatto questa importante affermazione nel suo profilo LinkedIn, in un post che è ancora attivo al momento in cui scriviamo.

Il dev, che ha ricoperto numerosi ruoli in AMD in una carriera lunga due decenni, è stato senior product development engineering manager della multinazionale quando ha contribuito a guidare la produzione della tecnologia di PS4.

Secondo Fragale, il lavoro di AMD con Sony è stato «considerato come uno dei lanci di maggior successo nella storia di AMD, aiutando AMD a evitare la bancarotta».

Da allora Fragale ha fatto carriera e attualmente è direttore senior del settore clienti OEM consumer e gaming.

AMD ha sviluppato l'unità di elaborazione accelerata (APU) semi-custom della PS4. Parlando con The Inquirer nel 2013, l'azienda ha dichiarato che si trattava dell'APU più potente costruita all'epoca.

«Tutto ciò che Sony ha condiviso in quel singolo chip è di AMD, ma non abbiamo mai costruito un'APU simile per nessun altro sul mercato», dichiarò AMD ai tempi.

Insomma, a quanto pare PS4 è stata letteralmente la salvezza della compagnia: del resto, la console è ancora molto amata (oltre a ricevere aggiornamenti di tanto in tanto).

