PS4, nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa da ora

Le ultime ore in casa PlayStation si sono rivelate ricche di update a sorpresa: Sony ha infatti deciso di rilasciare l'aggiornamento 11.50 per PS4, dopo aver svelato nella scorsa giornata un nuovo importante firmware su PS5.

Non si tratta tuttavia di una patch così importante come quella vista su PlayStation 5 (trovate la console su Amazon): l'aggiornamento sembra infatti voler essere un classico update di routine, arrivato semplicemente a poche ore di distanza dalle novità per le console più moderne.

Advertisement

Il changelog ufficiale della versione 11.50 per PS4, che potete trovare in lingua italiana al seguente indirizzo, ci menziona infatti soltanto pochissimi cambiamenti, a cui gli utenti che aggiornano spesso le loro console saranno ormai abituati:

PS4: novità dell'aggiornamento 11.50

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Una patch dunque molto simile al precedente aggiornamento 11.02, con l'unica differenza che questa volta non vengono segnalati miglioramenti alla sicurezza del software di sistema.

I giocatori che ancora oggi si divertono utilizzando PS4 non dovrebbero dunque notare novità particolari, a meno che non ci siano ovviamente modifiche nascoste che non sono state segnalate nel changelog.

Qualora fosse così, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, non possiamo che invitarvi ad aggiornare le vostre PlayStation 4 il prima possibile.

Ricordiamo che PS4 è ancora oggi una delle console più popolari sul mercato: basti pensare che nel corso del 2023 sono stati venduti addirittura più giochi rispetto a Xbox Series X|S.

Una statistica sicuramente aiutata dal fatto che tanti giochi di recente uscita continuano a essere disponibili in versione cross-gen, ma comunque impressionante.

Il PSN continua inoltre a registrare un livello di popolarità incredibile: Sony ha confermato che fino alla fine dello scorso anno sono stati raggiunti 123 milioni di utenti attivi mensili, comprendendo sia PS4 che PS5.