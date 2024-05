Il nuovo CEO Sony ha scelto i suoi giochi PS4 preferiti

Il nuovo CEO di PlayStation, Hermen Hulst, ha condiviso i suoi sei migliori giochi per PS4 in un'intervista.

Hulst è da anni parte integrante dell'industria videoludica, ma è ora tornato a far parlare di sé grazie alla promozione di questi giorni.

Advertisement

Questi giochi hanno lasciato il segno su di lui per vari motivi diversi, come riportato anche da FandomWire.

«Questi sono solo alcuni dei molti giochi per PlayStation 4 che sono riusciti a emozionarmi, impressionarmi o disturbarmi. Sono responsabili di alcuni dei momenti di gioco più memorabili che ho vissuto negli ultimi anni», ha spiegato Hulst.

Poco sotto, i 6 giochi scelti dal CEO Sony:

Uncharted 4: Fine di un Ladro

The Last Guardian

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Inside

Until Dawn

Street Fighter V

Oltre al bellissimo Uncharted 4, Hulst ha citato in particolare Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (che trovate su Amazon).

Secondo le sue parole, questo gioco è stato il capolavoro di Hideo Kojima all'interno della serie Metal Gear Solid prima del suo abbandono.

Gli altri giochi inseriti da Hulst nell'elenco sono The Last Guardian, Inside, Until Dawn e Street Fighter V. Insomma, gusti niente male.

Ricordiamo che Hulst, precedentemente a capo di PlayStation Studios, adesso ricoprirà il ruolo di CEO del nuovo Studio Business Group.

Si occuperà di supervisionare tutti i giochi in uscita su PS5, incluso lo sviluppo delle IP in diversi media, come adattamenti TV e cinematografici.

Al suo fianco Hideaki Nishino, in precedenza SVP delle Platform Experiences, il quale diventerà invece il CEO del Platform Business Group, divisione per hardware, tecnologie, accessori, PlayStation Network e relazioni con studi di terze parti.

Infine, restando in casa Sony, vi ricordiamo anche che da poco PlayStation Store ha svelato alcuni nuovi sconti imperdibili per tutto il fine settimana: scopriamo i migliori giochi in offerta.