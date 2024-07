PS Plus Premium riceve nuove prove gratis, ma i fan sono delusi

Sony ha ampliato le prove di gioco gratuite del PlayStation Plus Premium con almeno 10 nuove aggiunte, ma i membri non sono esattamente entusiasti di ciò che gli è stato proposto.

Sappiamo bene che il piano più elevat del servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) ha deciso di offrire test di giochi per gli utenti iscritti a Premium.

Advertisement

Anche Rise of the Ronin è diventato gratis, per un periodo limitato, ma a quanto pare il resto non è tutto rose e fiori.

La maggior parte delle nuove prove riguarda titoli mai sentiti prima e indie, anche se molto apprezzati, ma alcuni membri si sono lamentati del fatto che non aggiungono alcun valore al livello più costoso dell'abbonamento (via PlayStation Lifestyle).

La maggior parte delle lamentele si concentrano sul fatto che le prove di gioco sono essenzialmente demo, e i giocatori sostengono che queste dovrebbero essere disponibili almeno con il livello Extra, se non con Essential.

Alcuni ritengono che se Sony deve bloccare le prove dietro l'abbonamento Premium, e che la lineup dovrebbe concentrarsi su giochi grandi o popolari piuttosto che su titoli più piccoli e oscuri.

Sul subreddit dedicato a PS Plus, la nuova serie di prove sembra aver polarizzato la comunità, creando malcontento generale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

I giocatori hanno anche individuato prove per giochi che in precedenza facevano parte di PS Plus e che poi sono stati rimossi, come Metronomicon : Slay the Dance Floor.

«Le prove dovrebbero essere su Essential, non su Premium», si è lamentato un utente. «Due ore di prova per giochi di cui non ho mai sentito parlare... audace», ha scritto un altro.

Tuttavia, alcuni hanno difeso la scelta di Sony, affermando che in ogni caso ci sono centinaia di prove disponibili, molte delle quali durano diverse ore e offrono Trofei e trasferimento dei progressi.

Gli utenti hanno anche affermato che le prove sono più adatte a giochi di cui si sa poco e che difficilmente i giocatori acquisterebbero altrimenti.

Nel mentre, sono disponibili da alcuni giorni i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di luglio: ecco la lista completa.