PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 13 giochi gratis di luglio

Da questo momento sono disponibili importanti nuovi omaggi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: il Catalogo Giochi si è infatti aggiornato con ben 13 titoli da scaricare senza costi aggiuntivi.

I piani più elevati del servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) hanno deciso di offrire 9 giochi gratis per gli utenti Extra, con altri 4 classici aggiuntivi per coloro che sono iscritti a Premium.

Advertisement

La nuova line-up mensile è decisamente interessante: di seguito vi riproporremo tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus già disponibili da adesso.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di luglio 2024

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Deadcraft | PS4

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

Remnant II | PS5

Steep | PS4

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di luglio 2024

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Job Simulator | PS VR2

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Summoner | PS4, PS5

Tra i giochi più importanti di questo mese segnaliamo indubbiamente Crisis Core e Remnant II, ma è chiaro che l'ultimo aggiornamento di PlayStation Plus Extra e Premium sembri fornire qualcosa per tutti i gusti.

Come anticipavamo in apertura, potete iniziare a scaricare i vostri nuovi omaggi già da adesso su PS5 e PS4, a patto naturalmente di essere iscritti ai piani Extra e Premium.

Nelle prossime ore dovrebbero anche essere svelati i giochi gratis che non saranno più disponibili dal prossimo mese: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, qualora non li aveste già riscattati, vi ricordiamo che sono già disponibili anche gli omaggi di PS Plus Essential per il mese di luglio.