PS Plus offre tre classici PS2, gratis, da oggi

Dicembre si prospetta come un mese notevole per gli abbonati al tier Premium di PlayStation Plus, con l’arrivo di veri e propri capolavori della generazione PS2.

Sony, nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni di PlayStation, ha annunciato l’aggiunta di tre titoli amatissimi al catalogo dei giochi classici, disponibili dal 10 dicembre per gli abbonati al servizio (trovate gift card su Amazon).

Dopo l’arrivo del primo capitolo, Sly Raccoon, il ladro procione più famoso di PlayStation torna con gli altri due episodi della trilogia:

Sly 2: La banda dei ladri è il capitolo ha elevato la serie, introducendo Bentley e Murray come personaggi giocabili. Il gameplay si arricchisce con mappe più ampie e una maggiore varietà nelle missioni, rendendo ogni colpo un’esperienza unica.

Poi, è il turno di Sly 3: L’onore dei ladri che, pur innovando meno, questo terzo capitolo perfeziona la formula consolidata, con nuovi scenari e missioni che mantengono alto il livello della serie.

Accanto alla banda di Sly, i fan potranno rigiocare il classico Jak & Daxter: The Precursor Legacy di Naughty Dog.

Già disponibile in versione rimasterizzata per PS4, il titolo torna nella sua veste originale PS2 con funzionalità moderne come il rewind veloce e la possibilità di salvare ovunque.

Questi titoli rappresentano un mix perfetto di nostalgia e accessibilità per i nuovi giocatori.

L’aggiunta di funzioni moderne migliora l’esperienza senza intaccare la magia originale. Per gli abbonati Premium, dicembre diventa così un’occasione imperdibile per riscoprire alcune delle saghe più amate di sempre.

