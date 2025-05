PS Plus Extra, un gioco rimosso in anticipo dal catalogo

Un nuovo caso curioso colpisce il servizio PlayStation Plus Extra: sto parlando di Avicii Invector, gioco annunciato tra le prossime uscite previste per giugno 2025, è già sparito dal catalogo per molti abbonati, con largo anticipo rispetto alla data prevista per la sua rimozione.

Originariamente aggiunto al catalogo PS Plus Extra nel 2022, Avicii Invector è stato uno dei primi titoli inclusi nel servizio rinnovato di Sony (potete abbonarvi su Amazon con le gift card scontate).

Tuttavia, negli ultimi mesi, sembra essere scomparso silenziosamente dall'Extra, pur rimanendo disponibile in streaming per gli abbonati Premium.

La stranezza è emersa solo di recente, quando Sony ha pubblicato l’elenco dei giochi in uscita dal servizio a giugno 2025, e alcuni utenti hanno notato che Avicii Invector era già introvabile per il download.

Diversi commenti segnalano che il titolo era da tempo disponibile solo in streaming, senza alcuna possibilità di scaricarlo su console.

Bug di PSN o svista intenzionale? Data la natura relativamente di nicchia del gioco — un rhythm game dedicato al compianto DJ Avicii — il problema è passato inosservato fino a pochi giorni fa.

È probabile che si tratti di un bug del PlayStation Network, ma vista l’imminente uscita ufficiale del gioco dal servizio, Sony potrebbe decidere di non intervenire affatto.

Un promemoria per gli abbonati: se Avicii Invector era nella vostra lista dei giochi da provare, potreste aver perso l’occasione. Un’altra stranezza nella gestione dei contenuti PS Plus, che ci ricorda come anche i titoli meno noti meritino attenzione.

Ad ogni modo, il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium ha già confermato la rimozione di 6 titoli a partire da giugno: ecco la lista completa.

Ad ogni modo, nei giorni scorsi sono stati rilasciati 10 nuovi titoli da scaricare per questo mese, il che significa che ci sono anche buone notizie.