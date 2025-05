6 giochi gratis lasciano PS Plus Extra e Premium a giugno

Anche oggi è arrivato il momento di scoprire quali titoli dovremo salutare da PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal prossimo mese, come naturale conseguenza dei ricambi mensili a cui ormai gli utenti sono abituati.

Proprio negli scorsi minuti sono stati rilasciati 10 nuovi titoli da scaricare per questo mese, il che significa che sono arrivate le prime conferme con i giochi pronti a dire addio al servizio in abbonamento.

In occasione del prossimo refresh mensile, previsto presumibilmente per il 17 giugno 2025, il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium perderà dunque i seguenti titoli (via PlayStation LifeStyle):

PlayStation Plus Extra: giochi gratis rimossi da giugno 2025

After Us

Avicii Invector

Inscryption

Kayak VR: Mirage

Monster Hunter Rise

Rogue Legacy 2

Il nome che emerge in particolar modo da questa lista è sicuramente Monster Hunter Rise, apprezzato capitolo della leggendaria saga di casa Capcom che presto non sarà più giocabile in forma gratuita.

Da non sottovalutare neanche Inscryption e Rogue Legacy 2, altre piccole perle nascoste a cui sarà necessario purtroppo rinunciare a partire dal prossimo mese.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) farebbero meglio dunque a dare priorità a questi titoli, così da avere il tempo di provarli tutti prima che sia troppo tardi.

Al momento non sono arrivate conferme riguardanti possibili titoli aggiuntivi che potrebbero andare ad aggiungersi a questo elenco, anche se PlayStation Plus Extra e Premium ci hanno purtroppo abituato a vedere inclusioni last-minute anche a distanza di diverse settimane.

Ci auguriamo naturalmente che non sia questo il caso, dato che la lista è attualmente limitata a soli 6 titoli, sebbene alcuni di questi siano comunque significativi.

Ovviamente continueremo a tenere monitorata la situazione e vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine, qualora ci fossero novità sul catalogo di titoli in uscita.