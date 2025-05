Provare a modificare la vostra Nintendo Switch 2 sarà letale

Nintendo è generalmente molto gelosa e attenta verso i suoi prodotti, tra cui la prossima Switch 2, e la casa giapponese ha pensato a una soluzione estrema per chi proverà a modificare la nuova console

La Grande N ha recentemente aggiornato i termini del proprio accordo con gli utenti, introducendo modifiche significative che rivelano chiaramente quali siano le attuali preoccupazioni dell'azienda (tramite Game Life).

L'e-mail con oggetto "Updates to Nintendo Account User Agreement and Nintendo Privacy Policy" è arrivata nelle caselle degli utenti in tarda serata, passando probabilmente inosservata per molti. Un'analisi approfondita del documento rivela oltre cento modifiche, alcune delle quali rispondono a cambiamenti legislativi recenti, mentre altre sembrano indirizzate a problematiche che stanno particolarmente a cuore all'azienda di Kyoto.

La modifica più incisiva e drastica riguarda un notevole inasprimento delle misure contro chi modifica, hacka o utilizza emulatori per i giochi e le console Nintendo.

Se in precedenza l'accordo, in vigore dall'aprile 2021, si limitava a proibire genericamente attività come il noleggio, la pubblicazione, la modifica o il reverse engineering dei servizi Nintendo Account, la nuova versione è molto più dettagliata e severa.

Il nuovo testo specifica esplicitamente che gli utenti non possono «bypassare, modificare, decifrare, manomettere o altrimenti aggirare» le protezioni dei servizi Nintendo, né utilizzare hardware o software che causino un funzionamento diverso da quello previsto.

Ma la novità più preoccupante per i trasgressori è l'introduzione di una possibile sanzione estrema: Nintendo si riserva ora il diritto di rendere «il dispositivo Nintendo permanentemente inutilizzabile, in tutto o in parte».

In buona sostanza, Nintendo potrebbe bloccare per sempre la vostra Switch 2 nel caso vengano individuate delle modifiche non autorizzate.

Questa è solo l'ennesima misura, sicuramente la più estrema, all'interno della lotta che Nintendo fa da sempre contro gli emulatori. Le mosse sono state molte, e questa sembra essere quella definitiva come deterrente per impedire l'emulazione.

Parlando di note diffuse per Switch 2, l'azienda ha anche spiegato di recente che tutte le conversazioni con GameChat verranno monitorate, ma per un motivo.